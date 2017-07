Gjør du denne grillblemmen kan du bli smittet

Det viser en rapport som ble publisert mandag.

De 10–15 siste årene har Folkehelseinstituttet (FHI) registrert stadig flere tilfeller av Escherichia coli, eller EHEC, og økningen fortsatte i 2016.

Sykdommen forårsaker alt fra asymptomatiske sykdommer, til diaré og nyresvikt. Infeksjonen kan i verste fall være dødelig for utsatte grupper som barn, eldre og personer med svekket immunforsvar. Dødeligheten hos barn er rundt 10-15 prosent.

– Det er den mest alvorlige formen for E. coli-smitte vi ser en økning i, sier seniorrådgiver i FHI Solveig Jore.

– Og vi finner flest tilfeller av det i sommermånedene.

E. coli-bakterien Ekspandér faktaboks E. coli er en tarmbakterie som forekommer naturlig i tarmen hos dyr og mennesker.

Bakteriene er vanligvis ufarlige, men noen varianter av E. coli har egenskaper som gjør at de kan forårsake sykdom.

Sykdomsforløpet er avhengig av typen E. coli og kan spenne fra en mild mage-tarm infeksjon til mer alvorlig sykdom med nyrekomplikasjoner.

Smitte kan skje ved forurensing av mat eller vann med avføring fra smittebærende dyr. Smitte kan også skje ved direkte kontakt med smittebærende dyr eller smittede mennesker. Kilde: Mattilsynet

Høysesong

Juni, juli og august er en klar formtopp for smitte av bakterien. Jore forteller at FHI mener økningen har en tydelig sammenheng med matvanene våre om sommeren.

Seniorrådgiver i Folkehelseinstituttet, Solveig Jore. Foto: Veterinærinstituttet

Spesielt forteller hun at grillmat kan være en E. coli-felle.

– Hos storfe og småfe finner vi E. coli. Dermed er det typisk mat som vi griller nå om sommeren som er mest utsatt. For eksempel biff og hamburger, sier Jore.

– Unngå den blodigste biffen

For det høysesong for grilling, enten det er på terrassen eller i parken. Og er man ikke nøye med hygiene skal det ikke mye til før man kan være uheldig.

Faktisk peker Jore på en tabbe de aller fleste av oss antagelig begår.

– Hvis man bruker samme bestikk til å legge rått kjøtt på grillen som for å ta det av grillen kan det være nok. Derfor bør man bruke forskjellig bestikk, sier hun.

FORSKJELLIG BESTIKK: Du bør vaske eller bytte bestikk når du skal ta maten av grillen, opplyser Jore. Foto: Colourbox.com

En sikker måte å forsikre seg om at maten er smittefri på er å varmebehandle det nok. Bruker man derimot samme bestikk på det varme kjøttet som på det rå kan bakteriene overføres.

Og er man i utlandet anbefaler Jore å unngå de aller blodigste biffene.

– Nei, pass på at kjøttet er godt stekt eller kokt, sier hun.

Bedre verktøy

Fjoråret viste en foreløpig topp for antall e.coli-smittede her i landet, men i følge FHI, kan en stor del av økning forklares med innføring av nye metoder for å diagnostisere sykdommen.

Ørjan Olsvik er professor i medisinsk mikrobiologi ved Universitetet i Tromsø. Foto: UiT

De høye tallene kan samtidig tyde på at hissige varianter av bakterien nå har etablert seg i Norge, sier professor ved Institutt for medisinsk biologi ved Universitetet i Tromsø, Ørjan Olsvik.

– Noen få kan lage sykdom i tarmen, og det er disse vi når har fått tall på. Det er nemlig et forholdsvis stort antall av disse såkalte enterohemoragiske, og de ser ut til å ha etablert seg i Norge, sier Olsvik.

Han sier de verste formene for E. coli kan forårsake blødninger i tarmen, og i verste fall føre til nyresvikt.

Tips for å unngå å bli smittet Ekspandér faktaboks Vær nøye med håndhygiene. Ikke bruk samme bestikk til å legge grillmaten på som til å ta den av grillen. Bruk forskjellig bestikk til å tilbrede kjøtt og tilbehør. Hvis du er i utlandet: Stek det, kok det, skrell det eller glem det. Kilde: Folkehelseinstituttet

Feriefavoritter på smittetoppen

Rapporten viser at den desidert mest utbredte bakteriesmitten i 2016 var Campylobacteriose, med 2084 tilfeller totalt.

Majoriteten av smittetilfellene var i utlandet, med feriefavorittene Thailand, Spania og Tyrkia på topp.

Totalt registrerte FHI 293 tilfeller av EHEC i 2017.