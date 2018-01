Gjennomgang: Norske toppledere tjener 3.431 kroner timen

Frifagbevegelse.no har gått gjennom årsregnskapene til de 100 største selskapene i Norge basert på Kapitals liste, og hentet ut lønnsinfo for toppsjefene for 2016.

– Vi skriver mye om vanlige folks lønn og fagbevegelsens lønnskamp, så vi synes det er interessant å se på toppledernes lønninger også, sier journalist Yngvil Mortensen i Frifagbevegelse til NRK.

I Storbritannia har man markert «Fat Cat Day» i flere år, forteller Mortensen. Da ser de på hvor mange dager britiske toppledere i snitt bruker på å tjene en gjennomsnittlig årslønn. I fjor var det tre arbeidsdager.

– Så vi ville så på hvordan dette er i Norge, og kaller det «Kaksedagen», sier Mortensen.

– Internasjonale selskap

Administrerende direktør i NHO, Kristin Skogen Lund, sier de norske lederlønningene er lave sammenlignet med andre land i Norden. Foto: David Vojislav Krekling / NRK

Regnestykket viser at en toppleder i løpet av knappe 21 arbeidsdager har tjent like mye som en gjennomsnittlig norsk arbeidstaker i løpet av et år. Det vil si at en gjennomsnittlig toppleder i dag har tjent det samme som en gjennomsnittlig arbeider tjener på et helt år.

– Det er jo veldig høyt i forhold til gjennomsnittsnivået i Norge, men dette er jo vesentlig lavere lederlønninger likevel enn det vi finner i andre land, inkludert Sverige og Danmark, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund til NRK.

Skogen Lund vil ikke si at ledere blir bedre av høyere lønninger.

– Men det er viktig å tenke at dette som oftest er ganske store internasjonale selskaper som konkurrerer i et vidt marked, og at man må se lønnsnivået litt ut ifra det perspektivet, sier hun.

Snittlønn på nesten sju millioner

Topplederne i selskapene har en snittlønn på omtrent 6,7 millioner kroner, omtrent 13 ganger så mye som den norske gjennomsnittslønnen på 524.600 kroner. I snitt tjener lederne 3.431 kroner timen og 25.736 kroner dagen.

Det er administrerende direktør Alf-Helge Aarskog i Marine Harvest som tjener mest av de 100 topplederne. Han hadde godtgjørelser fra selskapet på nesten 19 millioner kroner i 2016.

For de tre største selskapene i landet er topplederlønnen som følger: Eldar Sætre i Statoil: 11,4 millioner kroner, Sigve Brekke i Telenor: 9,1 millioner kroner og Svein Tore Holsether i Yara International: 10,4 millioner kroner.

Opptatt av moderasjon

Med i utregningen er fast årslønn, bonus og andre godtgjørelser. I tillegg inkluderer tallene aksjebasert avlønning der det er oppgitt.

Skogen Lund sier at det har vært en moderasjonen i lederlønningene de senere årene, og at NHO har vært opptatt av at det skal fortsette.

– Lederlønninger generelt har faktisk økt mindre enn det generelle lønnsnivået de senere årene, og det er vi vært veldig opptatt av, sier hun-