Gjengtopp pågrepet for grovt bedrageri

Mannen, som er i begynnelsen av 30-årene, er etter det NRK kjenner til en av lederskikkelsene i den kriminelle gjengen Young Guns. I januar ble han skutt og skadet på åpen gate, ved Nationaltheatret i Oslo.

Fredag ettermiddag fremstilles han for varetektsfengsling i Oslo tingrett, siktet for grovt bedrageri. Fengslingsmøtet startet klokken 14, med adgang for pressen til å være til stede.

Politiadvokat Eirik T. Hansen ved avsnitt for finansiell cyberkriminalitet i Oslo politidistrikt sier politiet mener mannnen har vært involvert i phishing.

– Vi mener phishingen er begått ved å kontakte folk per SMS og telefon og deretter forlede dem til å oppgi koder og passord, for så å tappe kontoene deres, sier Hansen.

– Hvor mye penger er det snakk om?

– Det er det altfor tidlig å si noe om.

Politiet jobber ut fra en teori om at flere kan være involvert.

Det var mye politi på stedet etter skytingen i Oslo sentrum i januar. Den siktede i mannen i 30-årene ble skutt og skadet. Foto: Annika Byrde / NTB

Ble skutt

Grovt bedrageri omfattes av straffelovens paragraf 372 og kan straffes med fengsel inntil 6 år.

Mannens forsvarer, Cecilie Nakstad, sier han nekter straffskyld.

Tidligere i år var mannen i 30-årene en av to fornærmede i en skyteepisode på åpen gate, ved Nationaltheatret i Oslo sentrum. Tilstanden til de skadde ble da beskrevet som alvorlig, men ikke livstruende.

Cecilie Nakstad forsvarer mannen i 30-årene. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

To av de tre mistenkte etter skytingen forlot Norge. I begynnelsen av februar ble mennene overlevert til Norge etter å ha blitt pågrepet i Italia.

Mennene i 20-årene, som er mistenkt for drapsforsøk, skal være tilknyttet MC-klubben Satudarah. Motivet for skytingen er foreløpig ikke kjent.

Dømt for drapsforsøk

Mannen i 30-årene som nå er siktet for grovt bedrageri er tidligere dømt for både grov vold- og narkotikakriminalitet. Han er også dømt for flere brudd på veitrafikkloven.

Mannen ble fremstilt for fengsling i Oslo tingrett fredag ettermiddag. Foto: Julia Kirsebom Thommessen / NRK

Han skulle etter planen møte i en ankesak Borgarting lagmannsrett mandag, tiltalt for drapsforsøk. Bakgrunnen er at han i juni i fjor ble han dømt til fem og et halvt år i fengsel, etter en biljakt og skuddveksling i 2018.

I dommen fremgår det at den siktede satt på i en mørk BMW, som i høy hastighet tok igjen og kjørte opp på siden av en annen bil.

Da BMW-en kom opp på siden av den andre bilen, åpnet mannen i 30-årene vinduet og avfyrte minst ett skudd mot en av passasjerene i den andre bilen. Ifølge dommen fra Oslo tingrett mislyktes drapsforsøket fordi skuddet traff passasjerdøren.