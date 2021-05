Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Denne uken gikk regjeringen til andre trinn i gjenåpningsplanen, etter stabile smittetall den siste tiden.

Politiet flere steder i landet melder at det har vært mye å håndtere natt til lørdag. Særlig i de store byene har folk samlet seg i store folkemengder.

Den største sammenkomsten har vært i Nygårdsparken i Bergen, der rundt 700–800 personer samlet seg.

– Rene festivalstemningen, melder Vest politidistrikt på Twitter.

I Vestland fylke har det totalt kommet 42 meldinger om ordensforstyrrelser. Flere er knyttet til høy musikk på offentlig sted. Noen av hendelsene er knyttet til siste helg av russefeiringen.

Vold mot tjenestemann på Solsiden

Politiet i Trondheim har i natt mottatt 24 meldinger om forstyrrelse av natteroen. De fleste meldingene har kommet i forbindelse med at folk har samla seg på grøntområder. Politiet opplyser at smittereglene er overholdt. Det har også vært noen forstyrrelser av natteroen ellers i fylket.

I tillegg er en 18 år gammel mann pågrepet og anmeldt for å ha utøvd vold mot en polititjenestemann. Vedkommende skal ha blitt slått i hodet, men hadde ikke behov for legehjelp. Episoden skjedde i forbindelse med et ordensoppdrag på Solsiden i Trondheim.

Også en 15 år gammel gutt er anmeldt for forulemping av offentlig tjenestemann.

Les også: Slik tar du deg en trygg utepils

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Folk koser seg i Sofienbergparken i Oslo fredag kveld. Ifølge NTB satt de fleste pent og pyntelig i koronakohorter. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Ikke noe utenom det vanlige

Det har vært en del spenning knyttet til etterlevelsen av smitteverntiltakene i landets hovedstad etter gjenåpningen. De siste dagene har uteserveringene vært fulle, og mange restauranter opererer med lange ventelister for å få bord.

Gjenpningen har blant annet ført til en tredobling i antall kjøp på serveringssteder.

Politiet i Oslo melder om at det har vært en hektisk natt til lørdag, men egentlig ikke noe utenom det vanlige. Operasjonssentralen melder om mange folk i parker og ganske mye støy, men ingen meldinger om brudd på smittevern.

NRK har også fått meldinger om at det skal ha vært russefester rundt Majorstuen T-banestasjon i Oslo sentrum.

110-sentralen i Oslo meldte like før klokken fire i natt at en person hadde blitt plukket opp fra sjøen ved Operaen. Hvordan personen havnet i sjøen er ikke kjent.

Angrep vakter ved utested

Politiet i Møre og Romsdal melder om en mann som angrep vakter ved et utested i Kristiansund i natt. Mannen blir anmeldt for dette. Ellers kan operasjonslederen fortelle at det har vært en relativt rolig natt.

– Mange har vært ute og nytt været. Vi har fått noen meldinger om musikk fra fester ute, leiligheter og russebiler. Men dette hadde ordnet seg før politiet kom til stedet, opplyser operasjonsleder i Møre og Romsdal.

I Trøndelag har det vært litt festing og et tilfelle av vold mot politiet.

Festbråk i Kristiansand

I går ble det kjent at Kristiansand innfører skjenkestopp og stenger treningssentre fra og med i dag. Grunnen er økning i koronasmitte den siste tiden.

Politiet i Agder melder om to tilfeller av festbråk i Kristiansand. I tillegg er det meldinger om festbråk i Risør, på Nodeland og i Arendal.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Det var fint vær i store deler av landet fredag. Her ved Bjørvika i Oslo. Foto: Terje Pedersen / NTB