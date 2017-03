Gjemmer seg trolig i jungelen: USA avslutter militæroperasjonen mot Kony

– Ting er i ferd med å avsluttes, sier den amerikanske generalen Thomas Waldhauser til nyhetsbyrået AFP.

Ifølge FN har LRA drept over 100.000 mennesker og bortført 60.000 barn siden opprørsgruppen ble etablert i 1987.

– Flere hundre, kanskje tusener av Konys menn er blitt drept i operasjonen mot LRA, og det gjenstår nå kun rundt 100 av dem. Denne operasjonen, selv om den ikke har ført til å innhente Kony selv, har i praksis fjernet gruppens evne til å fortsette på slagmarken. De siste årene har gruppen blitt gjort irrelevant, sier Waldhauser.

Kostbar jakt

Han legger til at jakten på Kony og Konys menn har kostet 600–800 millioner dollar siden 2011.

Selv om oppdraget er over, kommer USA fortsatt til å ha tilstedeværelse i regionen for å hindre LRA fra å komme seg på beina igjen, opplyser Waldhauser.

Kony er etterlyst av Den internasjonale straffedomstolen (ICC), anklaget for å ha begått forbrytelser mot menneskeheten. En av Konys nærmeste ledere, Dominic Ongwen, som var barnesoldat og som endte opp som krigsherre i Uganda, står nå for retten i ICC. Ongwen, som overga seg til amerikanske spesialstyrker i januar 2015, må svare på 70 tiltalepunkter.

Omstridt video

Det antas at Kony skjuler seg i jungelen i Den sentralafrikanske republikk. Ugjerningene til Kony ble kjent for et bredere lag av befolkningen gjennom en video som ble svært mye delt på sosiale medier for noen år siden.

Kortfilmen fikk også kritikk for å fremstille konflikten i Den sentralafrikanske republikk på en for ensidig måte.