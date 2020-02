Det ble trykket stemning i lokalet da Norges største bloggere fredag var samlet til Vixen Influencer Awards.

Bloggeren Kristin Gjelsvik brukte takketalen sin til å lange ut mot Sophie Elise Isachsen.

De to bloggerne stakk av med hver sin pris; Isachsen vant prisen for «årets business» mens Gjelsvik vant for «årets sterke mening».

Gjelsvik har tidligere uttalt at Isachsen er Norges farligste forbilde. Under takketalen sin langet hun ut mot Isachsen igjen.

– Så må jeg si det er et paradoks at den samme bloggeren og foretaket jeg valgte å ta tak i fjor, som er grunnen til at jeg står her i dag, nettopp vant prisen for årets «business» og har mulighet til å vinne kategorien «årets blogger», sa hun.

Kritisk til dekningen

– Hele salen satt der og skjønte ingenting, for det som sikkert var ment å være tidenes girlpower-tale ble ikke annet enn et personangrep, mot et menneske som satt der og ikke fikk forsvart seg, skriver «Komikerfrue» Marna Haugen Burøe på bloggen sin lørdag.

Marna Haugen Burøe skriver på bloggen at alt egentlig handler om økonomisk gevinst: – Penger, penger, penger. Det er alt det handler om. Jeg driter i hvem som opererer seg, virkelig, folk må gjøre som de vil. Men jeg blir forbanna når mennesker blir utnyttet av mediene for økonomisk gevinst. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Burøe, som selv er en av Norges mest kjente bloggere, skriver at hun er enig i mye det Gjelsvik sier om kroppspress, men kaller takketalen hennes for «selvpromotering på bekostning av et annet menneske».

– Jeg er jo enig i mye av det Kristin sier, men dette her ble bare helt feil forum, skriver hun på bloggen sin.

Burøe mener at mediene, Vixen og industrien selv har et større ansvar når det kommer til å bekjempe kroppspress.

I det ferske blogginnlegget argumenterer hun for at plastiske operasjoner gis spalteplass i mediene fordi det trekker seere og lesere, og at de som får mest oppmerksomhet igjen er de som nomineres til priser av Vixen.

Vixen Awards: Her langer Kristin Gjelsvik ut mot kroppspress Du trenger javascript for å se video.

Nekter å bli truet til stillhet

Gjelsvik sier hun står for talen hun holdt.

– Det var jo aldri ment som en girlpower-tale. Jeg er enig i at jeg kunne formulert meg bedre, men dette er en av mine største hjertesaker, som gjør at jeg naturligvis blir svært engasjert og opprørt, sier Gjelsvik til NRK.

ÅRETS BUSINESS: Sophie Elise Isachsen vant prisen for «årets business» under Vixen Influencer Awards. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Hun forteller at hun daglig snakker med unge mennesker som ønsker å forandre på sitt eget utseende fordi de blir påvirket av det de ser i sosiale medier.

– Om man velger å ta det personlig, greit nok. Det er mange ting i dette som ikke bare gjelder Sophie Elise, det gjelder flere.

– Men du nevner også Sophie Elise som sitter i salen og ikke har muligheten til å forsvare seg. Forstår du at det kan oppleves som et personangrep?

– Det blir feil å si at Sophie Elise ikke hadde muligheten til å forsvare seg. Her stod alle medier klare for å høre hennes tilsvar med det samme utdelingen var over.

Sophie Elise ønsket ikke å kommentere saken overfor NRK etter prisutdelingen, men sa følgende til Dagbladet:

– Hun sier hun synes det er problematisk at mediene lager det til en bloggkrig, men jeg synes hun sparker opp den ballen ganske fint selv. Jeg vet hva jeg formidler og hva jeg står for, sa hun.

Gjelsvik kaller millionbedriften et kynisk apparat:

– Det er et angrep på en millionbedrift og et kynisk apparat, som utnytter og tjener fett på unge menneskers usikkerhet. Jeg kritiserer influenserbransjen, og ikke bare på det store apparatet, men også oss som påvirkere. Vi, etter så mange år i bransjen, har stor forståelse for hvordan innholdet vi publiserer kan påvirke, sier Gjelsvik.

TORDENTALE: Kristin Gjelsvik vant prisen for «Årets sterke mening» og brukte talen på å lange ut mot Sophie Elise Isachsen som vant «årets business» rett før. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Hun er lei av tomme unnskyldninger.

– Noen ganger må man rett og slett kalle en spade for en spade, og denne kritikken går som sagt på forretningen. Når vi selv velger å innta offentligheten og rampelyset og leve av det vi driver med, som foretaket Sophie Elise AS – en millionbedrift, da må det være mulig å kunne kritisere bedriften, sier Gjelsvik til NRK.

Kroppspress

Dette er ikke første gangen Gjelsvik retter kritikk mot Sophie Elise. I Debatten 19. mars stilte Gjelsvik seg kritisk til at Isachsen tatoverte seg bak øret for å skjule en hårløs flekk da dette kunne skape mer kroppsfokus.

OM DÅRLIG SEX: I podkasten «Snikk Snakk» den 17. Januar snakket Kristin Gjelsvik og Belinda Jakobsen om dårlige dates og menn med små peniser. Foto: Skjermbilde

– Du kritiserer Sophie Elise for kroppsfokus, men i podkasten din, sammen med Belinda Jakobsen, snakker dere om – og ler av – menn med små peniser. Er ikke dette også noe som kan bidra til å skape kroppspress blant menn?

– Jo, definitivt, men hvis du hører på konklusjonen, er den «Ei det» (å ha liten penis).

Gjelsvik sier at hun forstår at samtalen kan oppfattes som lite gjennomtenkt dersom man bare velger å høre utvalgte minutter.