Gjekk inn på eldre kvinne sin mobil - overførte pengar fem gonger

Ekteparet May og Jon Gustav Hall koste seg med kaffi i ettermiddagssola heime då vilt framande brått kom og sa dei gjerne skule vaske ytterveggane på huset for 15 000 kroner.

– Dei lurte på om vi var interesserte i å få malt huset, eller vaske huset først, fortel May Hall.

Overrumpla

Dei kallar seg handverkarar. Oppsøkjer personar, gjerne eldre, som dei har hatt i kikkerten ei stund, før dei slår til. May og Jan Gustav Hall i Asker blei overraska og fullstendig overrumpla då ein mann og nokre medhjelparar kom og presenterte seg og bedrifta «Eventyrlig maling».

Pengar og pris kjem alltid først frå slike oppsøkjande «handverkarar».

– Eg veit ikkje kva som kom over meg, men eg tok fram mobilen og tasta koden for å koma inn.

Og dette registrerte den tilsynelatande hyggelege mannen, og såg sitt snitt.

– Og brått står han over meg med peikefingeren, fortel May.

Jan Gustav Hall og kona May fortel at dei blei utsett for ein mann som gjekk inn på mobiltelefonen medan dei var innlogga på bankkontoen. Foto: Bjørn Atle Gildestad

– Han hang over skuldra hennar og trykte på telefonen, legg Jan Gustav til.

– Eg var vel inne på kontoen til ein av oss, og då sette han i gang, seier May.

Det blei ein lett match. For ved sida av hovudmannen stod ein annan og skulle liksom stadfesta om pengar for planlagt arbeid var kome over på riktig konto.

I ettertid forstår Mai og Jan Gustav Hall kva som skjedde.

75 000 kroner på ein halvtime

– Han trykka jo alt han kunne, så kvar gong han spurte om det var kome pengar inn, svara den andre «nei».

Og slik gjekk 15 000 kroner, ikkje berre ein gong, men fem gonger, frå pensjonistane til dei framande. 75 000 kroner for arbeid som aldri blei gjort. Dette oppdaga ikkje ekteparet då, og Jan Gustav jagde til slutt «handverkarane» vekk.

– Eg blei så utslått då vi oppdaga at han hadde klart å lure oss for 75 000 kroner. Dette klarte han å få ut berre ved å trykke på telefonen. Det er heilt rått, sukkar Jan Gustav.

Politiet etterforska saka, og fekk etter kvart tak i mannen bak firmaet «Eventyrleg maling». Denne veka skulle den 41 år gamle mannen, med fleire tidlegare dommar på rullebladet, møtt i tingretten. Men han er i utlandet, og dermed er saka utsett.

I tiltalen går det også fram at han skal ha svindla ei anna kvinne på same måten, berre endå grovare. Han skal ha lurt henne til å overføre totalt 210 000 kroner for eit maleoppdrag der avtalt sum var 70 000 kroner.

Mønsteret er det same; idet kvinna overførte kroner 70 000, skal han i følgje tiltalen fleire gonger ha sagt at pengane ikkje er overført, og at ho måtte gjere det på nytt. Det gjorde ho tre gonger, og betalte 210 000 kroner for det som skulle kosta 70 000 kroner.

Grovt bedrageri

Politiet ser alvorleg på saka, og i følgje tiltalen er bedrageriet karaktisert som grovt fordi det har betydeleg økonomisk skade og har eit systematisk eller organisert preg.

GROVT: Politiadvokat Nora Eek-Nilsen skriv i tiltalen at bedrageriet er grovt fordi det har ført til betydeleg økonomisk skade og har eit systematisk eller organisert preg. Foto: Bjørn Atle Gildestad

– Det er alltid alvorleg når andre personar utnyttar og lurer personar til å betale pengar som dei ikkje har krav på, eller til å betale fleire gonger enn det dei har krav på slik tilfellet er i denne saka, seier politiadvokat Nora Eek-Nielsen i Oslo politidistrikt til NRK.

Ho ser at svindelen er godt planlagt.

– Det kan sjå ut som det er eldre personar som er målgruppa for desse, og at dei då har utnytta eller villeia eller fått dei til å betale gjentatte gonger eller at dei sjølv har tatt seg til rette slik at dei har fått pengar dei ikkje har krav på. Og dette er alvorleg, seier Eek-Nielsen.

Den tiltalte mannens advokat, Bjørn Erik Rødser, seier til NRK at mannen nektar straffskuld.