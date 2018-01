Giskes advokater advarte Støre før konklusjon

Advokatene skriver i brevet at Giske har «fysiske bevis og vitnebevis» i varslersakene. Det var Aftenposten som først omtalte brevet.

Det tre sider lange brevet ble levert til partileder Støre før partiet konkluderte med at den tidligere Ap-nestlederen hadde brutt partiets retningslinjer mot seksuell trakassering.

I brevet skriver Frode Sulland i advokatfirmaet Sulland AS og Christopher Hansteen i advokatfirmaet Grette AS, at det er uheldig at partiet konkluderer uten at Trond Giske har fått redegjort for sin versjon av sakene.

Hansteen sier til NRK at brevet ble sendt til Arbeiderpartiet kvelden før de konkluderte.

Les også: Full strid om Giskes sentralstyreplass

«Fysiske bevis»

De skriver videre at Giske mener å kunne tilbakevise «sentrale opplysninger».

– Vi har tidligere meddelt at Trond Giske mener å kunne tilbakevise sentrale opplysninger i flere av varslene og at han er innstilt på å tilby fysiske bevis og vitnebevis som kan underbygge dette, skriver advokatene i brevet.

Til NRK sier Hansteen at de ikke vil offentliggjøre hele brevet, fordi det inneholder taushetsbelagt informasjon.

– Hva slags bevis er de fysiske bevisene?

– Jeg vil ikke gå inn på det nå, sier han til NRK.

LEVERTE BREV: Christopher Hansteen i advokatfirmaet Grette AS sier de leverte et tre sider langt brev til Arbeiderpartiet dagen før de konkluderte med at Giske hadde brutt partiets retningslinjer. I brevet skriver de at Giske har «fysiske bevis og vitnebevis» i varslersakene mot ham. Foto: CHRISTIAN KRÅKENES

Kritikk

Ifølge advokatene har ikke Giske vært i stand til å fremlegge sin versjon fordi han har vært sykmeldt.

Da det ble kjent at partiet konkluderte med at Giske hadde brutt retningslinjene mot seksuell trakassering, kom advokatene med kraftig kritikk av behandlingen.

– Vi stiller oss kritiske til at Arbeiderpartiet i realiteten opptrer både som etterforsker og dommer i sakene, uten å ha den uavhengighet som er nødvendig for å opptre uhildet i begge relasjoner, skrev advokatene i en pressemelding.