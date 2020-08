Giske: Har forståelse for om Trøndelag Ap velger noe annet

Torsdag kveld bekrefter partisekretær Kjersti Stenseng at partiet har mottatt et varsel i en sak mot Trond Giske. Adresseavisen som, omtalte saken først, skriver at varselet gjelder en sak fra 2014, mot et da 18 år gammelt AUF-medlem.

I et lengre Facebook-innlegg torsdag kveld bekrefter Giske at det er levert et varsel mot ham, to dager før årsmøtet i Trøndelag Arbeiderparti.

– Varselet skriver seg fra et nachspiel for seks år siden hvor en nå 24-årig kvinne hevder at jeg har strøket henne på låret. Når jeg avviser dette, vil partiet sette i gang en gjennomgang og behandling av hva som skjedde på dette nachspielet i 2014. Mediene er tipset om saken, og alle publiserer umiddelbart, skriver Giske.

– Får aldri anledning til å gjøre et slikt valg

Giske er innstilt som ny leder i Trøndelag Ap, men valgkomiteen sitter torsdag kveld i krisemøte. En bekreftelse på om valgkomiteen står på sitt valg er ventet fredag.

Giske skriver på Facebook at han valgte å si ja til jobben valgkomiteen ba ham om å ta, fordi han ville løfte Trøndelag Arbeiderparti og jobbe for regjeringsskifte neste stortingsvalg.

Samtidig avslutter Giske Facebook-innlegget på en måte som åpner for at han er innforstått med at årsmøtet i Trøndelag Arbeiderparti kan komme til en annen konklusjon i helgen.

– Slik det ser ut nå, vil Trøndelag Arbeiderparti aldri få anledning til å gjøre et slikt valg, skriver Giske,

Står fram med Giske-historie

Krisemøtet i valgkomiteen kom i stand etter at det torsdag kveld ble klart at Trøndelag AUF trekker støtten til Trond Giske. Det skjer etter at Adresseavisen torsdag omtalte nye anklager om upassende oppførsel mot Giske.

Sandra Skillingsås, som nylig ble innstilt som styremedlem i Trøndelag Arbeiderparti, anklager Giske for upassende oppførsel på nachspiel, også dette på et nachspiel i 2014.

Dette er altså en annen sak enn det formelle varselet Stenseng bekrefter å ha mottatt.

Til Adresseavisen skriver Giske at han aldri har hatt ønske om å ha noe annet enn et vennskapelig forhold til Skillingsås. Overfor Adresseavisen og i Facebook-innlegget viser Giske til at han i 2017 beklaget offentlig at han ikke hadde vært bevisst nok i sosiale situasjoner. Til Adresseavisen sier Giske at denne beklagelsen gjelder fortsatt.

Samtidig sier han til avisa at det er vanskelig å gå inn på hva som skjedde for et nachspiel for seks år siden.

Kritiserer deler av pressen

I Facebook-innlegget lagt ut torsdag kveld understreker Giske at han i 2017 sa han var lei seg for at noen har hatt ubehagelige opplevelser, og at han har lært av dette. Giske skriver også at han har vært med på lede et arbeid med å endre organisasjonskulturen i Trøndelag Arbeiderparti de siste to årene.

– Organisasjonen vår er forandret, jeg er forandret, skriver Giske, og fortsetter:

– Likevel fortsetter deler av pressen å omtale varsler og påstander fra mange år tilbake uten krav om dokumentasjon eller å vente på saksbehandling. Pressen har klare regler for når en anmeldelse skal omtales med navn. Ingen slike regler gjelder ved «varsel». Vær varsom plakaten krever at man skal kontrollere at opplysninger som gis er korrekte, skriver Giske.