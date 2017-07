Giske: – Virkelig ikke lyst til å bli Ap-leder

– Jeg kan med hånden på hjerte si at det ikke er noe drømmejobb. Det har jeg sett på nært hold. Jeg har sittet i sentralstyret under fire partiledere, Gro Harlem Brundtland, Thorbjørn Jagland, Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre, sier nestleder i Arbeiderpartiet (Ap), Trond Giske.

– Å være leder for Norges største parti er et enormt press. For oss som har sett det på nært hold, er det ingenting man går rundt og misunner, legger han til.

Vil ha Støre som Ap-leder

Giske vil gjerne ha en statsminister fra Arbeiderpartiet til høsten, men da representert av Jonas Gahr Støre. En person som han håper vil sitte i mange år fremover.

– Har du lyst på jobben en gang i fremtiden?

– Det har jeg virkelig ikke lyst til, svarer Giske.

Som et fotballag

Ifølge Giske er det viktigste å få gjennomslag for det han tror og brenner for, heller enn å være leder for partiet. Dette er noe han mener han har oppnådd i de posisjonene han har hatt til nå.

– Det er som et fotballag. Det viktigste er ikke hvem som setter inn målene, men at vi som lag skaper resultater, sier Giske.

Samtidig ble det tidligere år bekreftet til Dagens Næringsliv fra sentrale Ap-kilder, at de fryktet en maktkamp mellom nestlederne Giske og Hadia Tajik, dersom Jonas Gahr Støre skulle trekke seg etter høstens valg.

Trond Giske sammen med den gang statsminister Jens Stoltenberg, forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen, Eirin Sund og Sigbjørn Johnsen under forrige valgkamp. Foto: Tommy Ellingsen / NTB scanpix

En travel valgkamp

I år blir valgkampen annerledes for Giske som er nybakt pappa for Una på 1 år. Selv om nestlederen synes det er inspirerende å reise rundt i landet for å snakke med folk, blir det mer opphold i Oslo denne gangen.

– Det er vanskeligere når jeg skal passe på datteren min. I tillegg har jeg en samboer som har premiere på Les Misérables tre dager før valget. Dette var så dårlig planlagt som det kunne bli, sier han og ler.

Første besøk på Stortinget

Datteren har nok vært mer på Stortinget enn de fleste andre barn. Allerede da hun var 9 dager gammel var hun på sitt første besøk.

– Det må være en slags rekord, sier Giske.

Selv om han var forberedt på å være multitasker, har vårens pappaperm handlet mest om datteren. Giske synes det har vært utrolig å få være med å se utviklingen hennes og skape et tilknytningsforhold mellom dem.

– Man vet at den fantastiske tiden ikke vil komme tilbake, sier han.

Politiske portretter

NRK intervjuer 25 stortingskandidater i serien Politisk portrett denne sommeren. Alle kandidatene stiller med et bidrag til en uhøytidelig slagordkonkurranse. Giske har valgt «At barna lærer og blir friske, er bedre enn skattekutt. Hilsen Trond Giske».