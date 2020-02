Giske-varsler blir hovedtaler på kvinnedagen i Giskes hjemby

I februar 2018 sto Sunniva Andreassen frem på NRK som en av varslerne mot Trond Giske.

Hun fortalte om to hendelser fra da hun var AUF-medlem i slutten av tenårene og Giske 41 år gammel og statsråd.

Nå er hun invitert av Trondheims 8. mars-komite til å være en av to hovedtalere på kvinnedagen. Der planlegger hun å snakke om nettopp varsling og seksuell trakassering, forteller hun til NRK:

– Jeg vil snakke om at varsling er viktig for og henger sammen med likestilling. Og om hvordan varslingsinstituttet er en forutsetning for likestilling og likeverd. Jeg bygger videre på mine egne erfaringer som varsler for å vise at dette henger sammen med et større bilde som danner et mønster av maktmisbruk. Og vi er avhengig av at enkeltpersoner begynner å fortelle, for å få de gamle strukturene til å løsne opp.

Dette skal hun tale om på torget i Trond Giskes hjemby Trondheim, bare to uker før årsmøtet i Trøndelag Ap, hvor Giske er lansert som mulig ny fylkesleder.

– Hva tenker du om at Giske snart kan bli valgt som fylkesleder?

– Jeg syns det er synd hvis det ikke finnes andre representanter i Ap som kan ha dette vervet, som ikke har brutt med retningslinjer for seksuell trakassering. Men det er Aps oppgave å velge sine ledere, sier Andreassen.

På spørsmål om hun er forberedt på reaksjoner svarer hun slik:

– Jeg har fått forståelsen av at det er kontroversielt at jeg kommer til Trondheim siden jeg får dette spørsmålet. Jeg forstår ikke hvorfor det er kontroversielt. Det er ikke jeg som har gjort noe galt.

NRK har onsdag forsøkt å komme i kontakt med Trond Giske for en kommentar til denne saken. Han har ikke svart på NRKs henvendelser.

PÅ VEI TILBAKE: Trond Giske har flere ganger deltatt i debatter og samtaler om #metoo etter at han gikk av som Ap-nestleder. Her fra journalistkonferansen Svarte Natta i Tromsø i november i fjor. Foto: Petter Strøm / NRK

– Ingen sammenheng

Waad Alrady i arbeidsutvalget til 8. mars-komiteen i Trondheim sier følgende om hvorfor de har invitert akkurat Andreassen til å tale på kvinnedagen.

– Sunniva Andreassen er invitert fordi hun kan snakke om en viktig sak som vi håper å få satt fokus på under årets markering. Med Andreassen som appellant ønsker vi å sette fokus på seksuell trakassering, maktmisbruk, og den høye terskelen for å varsle om seksuell trakassering. Vi er stolte og gleder oss til at Andreassen kommer til Trondheim, sier Alrady til NRK.

Hun sier det ikke har vært noen uenighet i komiteen om å invitere Giske-varsleren.

– Hun har vært en viktig stemme både i tiden rundt #metoo-kampanjen og i ettertid. Kampen hun og flere kjemper er en kamp og en bevegelse som handler om mer enn kun sakene som kom opp da. Det har vært noen fremskritt, men vi har fremdeles en vei å gå.

– Har det at Giske er foreslått som ny fylkesleder i Trøndelag Ap hatt noen betydning for valget?

– Nei. Arbeidet med å velge hovedtalere til 8. mars begynte allerede i oktober i fjor, lenge før han ble lansert og den debatten startet igjen, sier Alrady.

Den andre hovedtaleren på 8. mars-markeringen i Trondheim er Lula Tekle. Den papirløse kvinnen som jobbet ulovlig for tidligere Oslo-biskop Gunnar Stålsett i mange år.

«Kampen er ikke over #metoo» er en av to hovedparoler når kvinnedagen markeres i Trond Giskes hjemby 8. mars.

På nytt aktuell for lokalt toppverv

Trond Giske (53) gikk av som nestleder i Arbeiderpartiet i januar 2018 i kjølvannet av varsler om seksuell trakassering og upassende oppførsel.

Arbeiderpartiet konkluderte med at Giske hadde brutt partiets interne retningslinjer mot seksuell trakassering. Giske har beklaget sin oppførsel i flere av sakene, men avviste andre varsler, og uttalte at partiets konklusjon om at han hadde brutt retningslinjene mot seksuell trakassering burde omgjøres.

Ap-ledelsen slo i februar 2019 fast at partiets konklusjon ligger fast, men at det i dag ikke er noe som står til hinder for Giskes «fulle deltagelse i partiet».

Da Trondheim Ap foreslo å ta Giske inn i fylkeslagets ledelse, utløste det mye debatt. Etter VGs omtale av en video der Giske danser med en ung kvinne på et utested i februar 2019, valgte valgkomiteen å vrake Giske.

VG ble i ettertid felt i Pressens Faglige Utvalg for sin dekning av videoopptaket fra Bar Vulkan, og har også tatt selvkritikk for publiseringen av saken.

I desember 2019 ble Giske på ny lansert som en aktuell kandidat til å bli fylkesleder i Trøndelag Ap.