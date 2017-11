Giske hevder Siv Jensen har kommet med to ulike forklaringer

– Jeg mener det er tre ting Siv Jensen sier i studio, som er direkte oppsiktsvekkende, sier finanspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet Trond Giske.

Han viser til Siv Jensens uttalelser om SSB-striden i NRKs Dagsnytt 18 mandag.

I sendingen sa Siv Jensen at Finansdepartementet har advart og påpekt at SSB-omorganiseringen slik Christine Meyer ønsket den, var feil. Hun legger også til at Finansdepartementet ikke har prøvd å styre eller influere det personalmessige i SSB.

-– Det er helt utenkelig. Det har ikke vært på tale fra hverken meg eller finansdepartementet sin side å gjøre dette, sa Jensen.

Mener Jensen kommer med to versjoner

Jensen ble i juni stilt et spørsmål fra daværende finanspolitisk talsperson Marianne Marthinsen (Ap) i Stortinget, om det var blitt gitt andre styringssignaler enn hva som framkom i tildelingsbrevet.

Giske mener finansministerens svar må forstås dit hen at det ikke var blitt gitt slike signaler. Dette hevder han er stikk i strid med det hun sa til NRK i ettermiddag.

– Enten har finansministeren feilinformert Stortinget i det brevet, for vi har ikke fått det svaret. En statsråd er pliktig til å gi Stortinget riktig og relevant informasjon. Er det ikke slik, så er det usant det hun sier i studio, sier Giske.

– Enten har hun prøvd å stanse SSBs omorganisering, men da måtte hun svart når Stortinget spurte. Eller så har hun ikke prøvd å stanse den, og da forklarer kanskje det hvorfor Meyer heller ikke stanset den.

SE VIDEO: Finansminister Siv Jensen svarer om SSB-bråket i Dagsnytt 18. Du trenger javascript for å se video. SE VIDEO: Finansminister Siv Jensen svarer om SSB-bråket i Dagsnytt 18.

– Mest tilspissede situasjonen noensinne

Men det er ikke bare dette Giske stusser over.

– Det andre som er oppsiktsvekkende, er forklaringen på hvorfor Christine Meyer først ikke fikk lov å gå ut med at hun kunne stanse omorganiseringen. Jensen sa hun ville skape ro, men dette skapte tvert imot den mest tilspissede situasjonen mellom en statsråd og en etatsleder noensinne, sier han.

Det siste punktet Giske mener er viktig å se på, er det store fokuset som har vært på en enkeltforsker.

VG skriver i dag at et par dager før Meyer hadde et oppvaskmøte hos finansministeren den 30. oktober, fikk hun en uoffisiell telefonsamtale fra Finansdepartementet. Meyer har hittil ikke sagt hvem som ringte henne. Her ble det uttalt at alt ville «gå fint» hvis omdiskuterte Erling Holmøy fikk jobben tilbake.

– En enkeltforsker ble tatt inn i dialogen mellom departementet og SSB. Selvfølgelig skal departementet ta opp om modellene blir vedlikeholdt, men å blande seg inn i hvem som skal vedlikeholde dem, er en uhørt innblanding, hevder Giske.

Kontrollkomiteen i Stortinget vil trolig i morgen sende skriftlige spørsmål til finansministeren. Dette bekrefter Dag Terje Andersen, leder i Kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Hevder å ha presisert at SSB må sikre kvalitet

I en e-post til NRK svarer Jensen at det ikke er noen motsetninger i det hun har sagt.

– I svaret til Marthinsen vises det til at det i de faste møtene er «presisert at SSB må sikre at kvaliteten på leveranser til Stortinget og departementene ikke svekkes som følge av eventuelle omorganiseringer», skriver Jensen.

Finansministeren skal ha vist til et referat fra møtet om SSBs årsrapport sist fredag.

– I dette referatet står det blant annet at «Departementet understreket igjen at virksomheten ikke bør foreta større endringer som foregriper statistikklovutvalgets arbeid og tilrådinger. Samtidig må SSB sikre at kvaliteten på og leveranser til Stortinget og departementene, herunder at leveranser i henhold til modellkontraktene ikke svekkes som følge av eventuelle omorganiseringer», skriver Jensen videre.