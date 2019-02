Giske gir opp kampen om plass i arbeidsutvalget i Trøndelag Ap

En dansevideo, ekstraordinære telefonmøter, trusler og advarsler.

Det har stormet rundt Trond Giske og valgkomiteen i Trøndelag etter at VG i går publiserte en artikkel om at Arbeiderpartiets partisekretær hadde mottatt en bekymringsmelding om at Giske står tett inntil en ung kvinne på dansegulvet, med hendene rundt henne natt til søndag.

I ettermiddag har valgkomiteen holdt et ekstraordinært telefonmøtet i forbindelse med videoen.

Nå opplyser Giske på sin Facebook at han trekker seg som kandidat til plass i arbeidsutvalget i Trøndelag Ap, men stiller fortsatt som styremedlem og leder av organisasjonsutvalget.

– Lederen i valgkomitéen har opplyst meg om at det ikke lenger er mulig å få en enstemmig innstilling på meg til arbeidsutvalget i Trøndelag Arbeiderparti. En delt innstilling vil føre til støy og konflikt helt fram til årsmøtet. Verken for Trøndelag Arbeiderparti eller meg selv er det en ønskelig situasjon. Det er et halvt år til et viktig kommunevalg og vi må få oppmerksomheten over på kandidatene våre, på politikk og på våre svar for et bedre Trøndelagm, skriver Giske.

Foto: Skjermbilde

Det er fortsatt ukjent hva valgkomiteen har kommet frem til.

Jorodd Asphjell, leder av valgkomiteen i Trøndelag Ap, forteller at han var sammen med Giske på baren der videoen ble filmet.