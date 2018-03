Giske ber Ap snu om EUs energibyrå Acer

– Etter mitt syn er energipolitikken et område hvor vi har viktige nasjonale interesser å ivareta, og hvor en energiunion i EU kan passe dårlig for oss. Derfor stemte jeg mot å gå inn i dette, og at vi avventer og ser hvordan energiunionen blir, skriver Giske i en tekstmelding til Trønder-Avisa.

Overfor NRK bekrefter Giske at han mener Ap-ledelsen bør si nei, men ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

Det var da Arbeiderpartiets stortingsgruppe i skyggen av Listhaugs avgang tirsdag morgen diskuterte Acer-saken på nytt, at Giske tok side med fagbevegelsen, flere fylkeslag og en lang rekke Ap-ordførere.

Overfor Trønder-Avisa uttaler Giske at han er motstander av tilslutning til Acer og den tredje energimarkedspakka. Den tidligere nestlederen og EU-motstanderen er ikke beroliget av forsikringene som har kommet fram.

– Flertallet har stilt mange betingelser, som er viktige og som jeg støtter, men jeg er urolig for hvordan dette blir i fremtida. Full norsk styring over kraftpolitikken er blant annet svært viktig for en god industripolitikk, framholder Giske overfor avisa.

Indre splittelse

Tross sterk splittelse internt bestemte Arbeiderpartiets stortingsgruppe seg i går for å stemme for energipakka når Acer-saken behandles i Stortinget torsdag.

Dersom de står ved avgjørelsen, sikrer de et flertall for forslaget sammen med regjeringa.

Flere av Arbeiderpartiets egne fylkeslag, ordførere, fagbevegelsen og AUF er kritiske til valget.

– Vi vet ikke hva vi går inn i. Ut fra de framtidsutsiktene og erfaringene som EU har når det gjelder industri, er jeg ikke så optimistisk, sier Andreas Bakken til NRK.

Han er nestleder i Årdal kjemiske fagforening, et område hvor Ap tradisjonelt står veldig sterkt.

Bakken er bekymret for råderetten Norge har over sine energiressurser og arbeidsplasser i industrien.

– Med et prisregime som vi ikke har helt oversikt over, så frykter vi at vi kan få en prisøkning for industrien. Vi er også redd for at industrien mister kontrollen over energitilgangen, utdyper Bakken.

– Ap tar på seg et stort ansvar

Petter Sortland, ordfører for Arbeiderpartiet i kraftkommunen Høyanger i Sogn og Fjordane, sier han har blanda følelser for at moderpartiet vil stemme for Acer.

– Spesielt når man skal representere Ap i en distriktskommune og i en kraftkommune. Jeg synes Ap sentralt tar på seg et stort ansvar når det gjelder å overlate styringa fra et folkevalgt nasjonalt organ til et organ oppnevnt av EU.

Han understreker at det samtidig er positivt at man har fått inn visse reservasjoner som gjør at politikerne mener at Norge fortsatt skal ha kontroll.

Hensikten med Acer er at de ulike lands energimarkeder i EU skal bli likere og bedre. Det kan handle om prissoner, forbrukerrettigheter, konkurranseregler el.l.

Som en del av den tredje «pakka» skal hvert EU/EØS-land opprette en uavhengig reguleringsmyndighet for energi (RME). Disse skal passe på at reglene for energimarkedene følges. At hvert lands RME er uavhengig, betyr at nasjonalstatenes myndigheter ikke kan instruere RME-en i ulike saker.

I stedet skal RME-ene koordineres av et EU-byrået Agency for the Cooperation of Energy Regulators (Acer).