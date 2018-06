Giske-advokat om nye retningslinjer: – Etterforsker og dommer er samme person

Mandag morgen møtte Trond Giskes advokat, Christopher Hansteen, Aps Pål Lønseth og Høyres John-Ragnar Aarset til debatt i Politisk kvarter. Bakgrunnen er partienes nye retningslinjer for hvordan varslingssaker skal behandles i fremtiden.

I et sentralstyremøte søndag presenterte Høyre sine nye retningslinjer, og nå er advokat Hansteen bekymret for at Ap vil følge i samme spor – at de skal opptre som både dommer og behandler. Partiet skal vedta sine nye retningslinjer i ettermiddag.

– Jeg kaller det inkvisisjon fordi etterforsker og dommer er samme person og samme organ. Det er ingen uavhengighet mellom de som skal treffe konklusjonen og etterforske hva som har skjedd, sa Hansteen.

BEKYMRET: Christoher Hansteen (t.v.) mener en uavhengig nemnd må håndtere saken. I Politisk kvarter møtte han (f.v. John-Ragnar Aarset, Pål Lønseth og programleder Ole Reinert Omvik.

Leder av Aps metoo-utvalg, Pål Lønseth, mener de ikke har noe alternativ.

– Jeg er enig i at det er et dilemma her, men vi har ikke et annet valg. Et parti er nødt til å ta stilling til hva som har skjedd.

Foreslår uavhengig nemnd som alternativ

Advokat Christopher Hansteen, som sammen med Frode Sulland har forsvart Trond Giske gjennom varslingssakene, foreslår at partiene setter ut arbeidet med å håndtere varslingene.

– Jeg tenker at Diskrimineringsnemnda utenfor partiet kan håndtere dette.

Pål Lønseth avviste forslaget fra Hansteen

– Det er i så fall strukturer som ligger frem i tid. En organisasjon er forpliktet til å stanse en eventuelt pågående trakassering, og selv ivareta et psykososialt miljø.

LEDER METOO-UTVALG: Pål Lønseth, leder Leder av Aps metoo-utvalg.

Høyre med egen uavhengig varslerinstans

På et sentralstyremøte søndag diskuterte – og vedtok – Høyre nye retningslinjer for å håndtere varslingssaker.

Retningslinjene er innført i kjølvannet av metoo-skandalen, og ser på både rutiner, alkoholbruk og hvordan varsling skal håndteres.

De skal føre til partimedlemmene opplever et større rom for å snakke om seksuell trakassering i partiet.

Høyres generalsekretær John-Ragnar Aarset skal selv – i kraft av sine roller som både generalsekretær, HR-sjef og fylkessekretær – behandle eventuelle nye varslingssaker. Han avviste problemstillingen om rolleblanding.

BEHANDLER EVENTUELLE VARSLER: Høyres generalsekretær John-Ragnar Aarset.

– Det er riktig at vi blir en mindre gruppe personer som skal snakke med begge parter og konkludere om det har funnet sted brudd på retningslinjene våre. Men det er ikke en uvanlig måte å gjøre det på i næringslivet, sa Aarset.

Statsminister Erna Solberg avviser at Hansteens kritikk er noe overordnet.

– For oss er dette et spørsmål om våre etiske retningslinjer. Hansteen er advokat til en av de impliserte i en sak. Da er ikke dette noe overordnet – da er du advokat for den du representerer.

