Giske advarer KrF: – Verdikamp kan utelukke samarbeid

​ – Det finnes noen fundamentale skiller mellom oss og KrF. Det var vi som kjempet fram abortloven og ekteskapsloven for homofile. Der kolliderer vi med KrF, sier Giske.

Bakgrunnen er at KrF-leder Knut Arild Hareide nektet å si om han er for eller mot felles ekteskapslov da han ble utfordret på verdispørsmål i torsdagens partilederutspørring i Politisk valgkvarter.

SE UTSPØRRING: Hareide ville ikke si sin personlige mening om felles ekteskapslov. ​ – Det er ulike meninger om dette i KrF, sier han.

Kamp om kristenvelgere bekymrer Giske

Det er knyttet stor spenning til hvem KrF vil samarbeide med dersom det ikke blir grunnlag for å danne en blågrønn regjering etter valget.

Så langt har Arbeiderpartiet holdt døren åpen for å ta KrF inn i den rødgrønne varmen. Men det skjer ikke dersom Hareide krever å endre loven som likestiller homofilt og heterofilt ekteskap.

– Da hadde ikke døren bare blitt stengt. Da hadde den vært låst, sier Giske til NRK.

– Er det andre verdisaker som potensielt kompliserer et samarbeid mellom Ap og KrF?

– Jeg er litt redd for at kampen mellom KrF og Frp om de mest konservative kristne velgerne plutselig setter en del viktige verdisaker i spill. Man tror kanskje at kampen for homofiles rettigheter er vunnet en gang for alle, men vi har sett fra andre land hvordan den type konservative strømninger kan rokke ved ting som en gang var vunnet.

Taus Hareide

Både KrF og Arbeiderpartiet gjør det dårlig på meningsmålingene for tiden. Giske avviser at hans KrF-advarsel kommer for å tekkes Ap-velgere som er skeptiske til et samarbeid med sentrum.

– Jeg tror våre velgere er langt mer skeptiske til Venstre, som har gått langt i å støtte Høyre og Frp. Gro Harlem Brundtland fikk gjennom sine budsjetter med støtte fra KrF, så vi har samarbeidet med dem før, sier Giske.

Knut Arild Hareide vil ikke kommentere Trond Giskes uttalelser.

KrFs informasjonsavdeling sier partiet ikke ønsker å bidra til mer diskusjon om samarbeid med Arbeiderpartiet, fordi KrF jo går til valg på en Høyre/sentrum-regjering etter valget.

SE UTSPØRRING: KrF-leder Knut Arild Hareide vil verken svare på Jonas Gahr Støres (Ap) flørt eller om avstanden til Frp er blitt større.

Og Ap, som siden valgnederlaget for fire år siden har forsøkt å lokke KrF over på sin side, begynner nå å innse at det ser vanskelig ut.

– Vi har sagt at døren vår står på gløtt, men vi hører jo hva KrF sier i alle debatter; at de foretrekker et borgerlig samarbeid. De har støttet Frp og Høyre i fire år, og åpner for å gjøre det de neste fire årene. Vi innser nok at det bare er et stort Arbeiderparti som er garantisten for at vi kan bytte ut Frp og Høyre ved valget, sier Giske.