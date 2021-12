Gir Vedum feil informasjon til Stortinget her?

Orda i innlegget fredag kveld som du kan sjå i videoen over, høyrest for dei fleste ut til å vere ei ganske teknisk utgreiing av ei ordning for næringslivet.

Men orda har skapt krøll. Og mandag må Vedum tilbake til Stortinget for å forklare kva han meinte. Finansdepartementet stadfestar no at Vedum kjem for å forklare seg i dag.

Seier Vedum noko feil om Brüssel?

Spørsmålet er om Vedum er for upresis om samtalane regjeringa har hatt med Brüssel. Nokon meiner han er meir enn upresis. At han rett og slett feilinformerer.

I innlegget på Stortingets talarstol fredag kveld, forklarer Vedum kva som skal til for å få lønsstøtte, og vidare at taket er satt på 30.000 kroner per tilsett. Så kjem ei formulering som kan tolkast som ein årsakssamanheng:

«Grunnen til at vi har kome dit, er jo at det har også vore avstemt med ESA tidlegare i dag. I ein uformell prosess for å vite at ein ikkje set ordnina i fare viss ein går for høgt.»

Misnøye

Utgangspunktet for at det no er ein hard politisk diskusjon om kva Vedum har sagt er dette:

Regjeringa har laga ei ordning med lønnsstøtte for bedrifter som igjen blir råka av pandemien. I næringslivet meiner mange den ikkje er god nok.

Regjeringa har halde kontakt med ESA i Brüssel om ordninga. ESA er eit kontor som kontrollerer at reglane i EØS-avtalen blir følgd.

EØS-avtalen set grenser for lønsstøtte-ordninga. Regjeringa kan ikkje gje 100 % lønsstøtte.

Men ESA har neppe sagt at den norske lønsstøtteordninga ikkje kan vere betre.

Spørsmålet er dermed om Vedum refererer dialogen med ESA korrekt, eller om han skuldar på EØS-avtalen for å bortforklare kvifor ikkje lønnsstøtteordninga kunne blitt betre.

– Brukar EØS som unnskyldning

UNNSKYLDNING: Sveinung Rotevatn (V) har inntrykk av at Vedum skuldar på EØS. Foto: Torstein Bøe

Partia på høgresida i Stortinget meiner at den EØS-kritiske Vedum gjer nettopp det.

– Inntrykket er at han brukar EØS som ei unnskyldning for å ikkje lage ei rausare ordning, seier Sveinung Rotevatn som sit i finanskomiteen for EU-positive Venstre på Stortinget.

Men ESA eller EØS-reglane seier ikkje noko om kor mange kroner som kan brukast per tilsett. Dei seier berre at ein ikkje kan gje meir enn 80 prosent av løna i lønsstøtte.

Difor handlar diskusjonen no om korleis ein skal forstå det Vedum har sagt.

Dagsrevyen-intervju førte til protest

Den verkelege striden om Vedums forklaring kom som konsekvens av det finansministeren sa til Dagsrevyen laurdag. Der forklarte han om lag det same som på Stortingets talarstol, nemleg at regjeringa hadde sjekka med ESA «om vi kan gå høgare».

SJEKKA: Finansminister Vedum til NRK laurdag: – Vi har sjekka med ESA om vi kan gå enda høgare. Du trenger javascript for å se video. SJEKKA: Finansminister Vedum til NRK laurdag: – Vi har sjekka med ESA om vi kan gå enda høgare.

– Vi har dratt det så langt vi kan i forhold til det konkurranseregelverket vi er ein del av, sa Vedum i intervjuet, og la til:

– Det er den EØS-avtalen som Noreg er bunde av.

Men eit døgn seinare fekk han svar på tiltale då ESA forklarte at EØS-reglane ikkje set grenser for absolutt alt.

– Innunder regelverket kan det bli gitt støtte på inntil 80 prosent av løna i ei lønskompensasjonsordning. Kor stor løn den enkelte har, er irrelevant, sa kommunikasjonssjef Jarle Hetland i ESA til NTB søndag kveld.

Med andre ord: EØS bestemmer ikkje at ein kan gje maksimalt 30.000 kroner i lønnsstøtte.

Paragraf 43d i det midleritidge statsstøtteregelverket for EØS-landa, seier nemleg ikkje noko om antal euro eller kroner som er mogleg å gje, berre at ei lønsstøtteordning i pandemien ikkje kan dekke heile løna til ein tilsett.

Vedum har ikkje vore tilgjengeleg for kommentar i dag, men han peikar via sin rådgjevar på at konteksten for dagsrevyintervjuet var demonstrantar som var misfornøgde med 80 prosent kompensasjon og ønskte å få dekt 100 prosent av løna.

Frp-Listhaug kritisk

I eit brev mandag føremiddag spør Frp-leiar Sylvi Listhaug Vedum om følgande:

«Har statsråden feilinformert Stortinget og brukt EØS- avtalen feilaktig for å innskrenke mulighetene for en akseptabel lønnsstøtteordning?»

VIL HA SVAR: Frp-leiar Sylvi Listhaug. Foto: Stian Lysberg Solum / Stian Lysberg Solum

Listhaug meiner Vedum bør svare på dette i Stortinget i dag. Til NRK utdjupar ho:

– Han har også i Stortinget vore oppteken av at denne ordninga må bli begrensa av omsyn til EØS-regelverket. Det viste seg at ESA var ute og avviste det.

– Men Frp meiner at Vedum har feilinformert Stortinget?

– Ja, vi meiner fleire av dei sitata han ga her på fredag peikar i retning av at denne ordninga ikkje kunne brukast i større grad, at det var tak, og at det var sånn og slik i forhold til EØS-regelverket. Vi ser at det har blitt imøtegått av ESA seinare.

Også Venstre ser alvorleg på det finansminister Vedum har sagt. Men partiet har ikkje konkludert med om dei meiner Vedum har feilinformert Stortinget.

– Han må forklare til Stortinget kva han faktisk har meint og kva dialog han har hatt med ESA før vi kan konkludere på om han har feilinformert, seier Rotevatn.

Også parti på venstresida, som SV og Raudt, sa i går at dei ønska ei forklaring frå Vedum.

Høgres Tina Bru sa tidlegare i dag:

– Vi må få klarleik i om finansministeren har feilinformert Stortinget då han var og greia ut om ordninga fredag.

Forklarer skriftleg

Det har vore venta at Vedum kjem med ei skriftleg forklaring til Stortinget i løpet av mandag. I ettermiddag vart det også stadfesta at han stiller opp i Stortinget for å forklare seg.

I dag har det vore ein samtale mellom Vedum og presidenten i ESA.

Vedum seier til NTB at han har meint å vise til 80-prosentgrensa som gjeld i statsstøtteregelverket.

– Dette fekk eg stadfesta av ESA-presidenten i dagens samtale, seier han til NTB.