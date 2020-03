Gir støtte til virustiltaka

Statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie presenterte torsdag krisetiltaka som skal avgrense virus-spreiinga. Tiltaka er dei mest omgripande som har funne stad i Noreg i fredstid.

Skular, barnehagar og høgare utdanning stenger

Kultur- og idrettsarrangement blir forbode

Serveringsstader og verksemder som driv med kroppspleie må stenge

Helsepersonell får reiseforbod

Drastisk. Men tiltaka får politisk støtte.

– Nødvendig

– Arbeidarpartiet støttar dei omfattande tiltaka som no er offentleggjort for å avgrense spreiinga av smitte. Det er nødvendig å ta kraftige grep no, og det er kvar og ein av oss som kan bidra til at vi som fellesskap lukkast, skriv Ap-leiar Jonas Gahr Støre i ei pressemelding.

– Dette er tøffe, men nødvendige tiltak, seier også SV-leiar Audun Lysbakken i ei pressemelding.

– Handlekrafta som blir vist no helsar vi difor velkomen. Vi må alle følgje desse tiltaka. Vi må vise solidaritet, og ta vare på kvarandre, seier han og viser til at det er viktig at dei økonomiske tiltaka blir gjort på ein sosialt rettferdig måte.

Kritisk for mange bedrifter

Virke organiserer mange bedrifter i teneste- og handelsbransjen. I dag må sjefen i Virke sjå at det i praksis blir ilagt næringsforbod for ein god del av desse. For eksempel pubar og restaurantar eller frisørar og andre som tilbyr kroppspleie. Han omtalar likevel tiltaka i positive ordelag.

Virke-sjef Ivar Horneland Kristensen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Dette er eit kraftig grep, men slik eg forstår regjeringa er dette for å få kontroll på spreiinga. Sånn sett høyrest dette riktig og fornuftig ut. Men dette har alvorleg betydning for mange bedrifter, og det er openbart at det krev tiltak som vi enno ikkje har fått gått opp, seier administrerande direktør i Virke Ivar Horneland Kristensen til NRK.

Glad for politisk leiarskap

– No er det tid for politisk leiarskap, og det såg vi no, seier NHO-sjef Ole Erik Almlid til NRK. Sjølv om næringslivet blir råka hardt av det som nærmast er ei nedstenging av samfunnet, utrrykker også han seg positivt til at regjeringa no kjem med omfattande tiltak for å sikre folkehelsa.

– Statsministeren signaliserer behovet for å ha ro. Det trur eg er veldig viktig no. Vi må ha tryggleik for at vi tek vare på folks helse.

Almlid kjem med ei heilt klar oppfordring om at det er staten som må ta rekninga for dei omgripande endringane arbeidslivet må gjere i den nye, virusinfiserte kvardagen.

– Arbeidsgjevarane kan ikkje få rekninga for at arbeidstakar må vere heime med barn som må vere heime frå skulen.

Kan avgrense smitte

– Vi er glade for at regjeringa no har trykka på den store, raude knappen, seier Silje Naustvik som er nestleiar i Norsk sjukepleiarforbund til NRK.

– Det er viktig at vi no klarer å stoppe denne alvorlege epidemien før vi får det aller verste scenariet, utdjupar ho.

MdGs nasjonale talsperson Une Bastholm meiner det er riktig med omfattande grep no.

– Det er bra at regjeringa no set i gang så inngripande tiltak. Det vil forhåpentlegvis gjere at vi kan avgrense smitte og unngå dødsfall i Noreg. Samtidig kan det også bidra til at vi kan avlyse tiltaka raskare enn om vi hadde venta, meiner Bastholm.