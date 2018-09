Gir seg etter 10 år i direktørstolen

Distriktenes toppsjef i NRK, Grethe Gynnild Johnsen gir seg etter ti år i direktørstolen.

– Nå er oppgaven jeg fikk for ti år siden fullført fra min side. De straks tusen flinke medarbeiderne i NRKs største divisjon er samlet i ett velfungerende rike, sier hun.

Ti år siden samlingen

I september er det ti år siden alle deler av NRKs virksomhet utenfor hovedkontoret på Marienlyst ble samlet under en direktør som dermed fikk ansvaret for NRKs største divisjon.

Gynnild-Johnsen har hatt funksjonen helt siden opprettelsen. Tidlig i sommer varslet hun kringkastingssjefen at det er på tide med nye krefter i stillingen.

– Ledere skal ikke sitte for lenge i samme funksjoner, uansett hvor endringsvillig en er. Jeg har organisert og omorganisert, bygd stein på stein og samlet NRK-riket utenfor Marienlyst til en sterk og bærekraftig divisjon med stort regionalt og nasjonalt ansvar på alle plattformer. Det har vært ti fantastiske år i den mest spennende jobben i NRK. Men nå er det på tide å slippe andre til, fastslår hun.

Sterk og dedikert

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen beskriver Grethe Gynnild-Johnsen som en sterk og svært dedikert leder.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen har forståelse for at Gynnild-Johnsen mener ti år er nok i denne stillingen. Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

– Grethe har ledet distriktdivisjonen med full innsats 24/7 i ti år. Og det vet jeg at hun kommer til å fortsette med inntil en ny direktør er på plass. Grethe har gjennomført store, viktige og krevende endringer i løpet av disse årene.

Jeg har forståelse for at hun mener ti år er nok, i det som kanskje er den mest utfordrende stillingene i hele NRK. Jeg er imponert over Grethes innsats, sier Thor Gjermund Eriksen.

Gynnild-Johnsen skal sitte i stillingen til ny direktør på plass.

– Ja, jeg er i dialog med sjefen om andre oppgaver, men det er ikke tema akkurat nå. Vi skal utvikle og drifte divisjonen som normalt i månedene framover.

Utlyser stillingen snart

Vi er i gang med en rekke strategiske oppgaver som vil få spennende betydning for NRKs distriktskontorer og de nasjonale fagområdene vi forvalter utenfor Marienlyst.

Det arbeidet skal fortsette som normalt, helt uavhengig av når ny distriktsdirektør er på plass. Det har sjefen vært helt tydelig på, understreker hun.

Stillingen som direktør for Distriktsdivisjonen lyses ut både internt og eksternt i løpet av kort tid.