Gir 251.000 til de som gruer seg til jul

Mens mange bedrifter sliter, har Söderberg & Partners nok å gjøre. Bedriften som driver med forsikring, har til og med ansatt flere de siste månedene.

– Vi er ekstremt privilegerte, sier administrerende direktør, Jørn Gisvold.

Han trekker fram de svakeste i samfunnet som har det vanskelig nå.

Da det ble klart at det ikke ble noe av årets julebord, lurte Gisvold og de andre i bedriften på hva de skulle gjøre med pengene de sparer på det.

Fra Facebooksiden til Kirkens Bymisjon. Foto: Faksimile fra Facebook

– Da kom vi på en ide om at vi heller skulle bruke de pengene vi normalt bruker på julebord, til å hjelpe de som ikke er så privilegerte som oss, sier han.

De bestemte seg for å gi bort 1.000 kroner per ansatt, til sammen 251.000 kroner.

Bedriften har lenge støttet Kirkens Bymisjon, og julebordspengene gir de til organisasjonens «Gled en som gruer seg til jul»-kampanje. Samtidig oppfordrer de andre bedrifter til å gi av sitt julebordbudsjett til en sak de bryr seg om.

– Vi har vært ekstremt heldige. Vi har ikke permittert noen og vi har ikke sagt opp noen. Tvert imot, vi har ansatt flere i denne perioden. Da kan vi gi noe til de som ikke er så heldige. Det er ikke vanskeligere enn det, sier Jørn Gisvold.

Kirkens Bymisjon svarte raskt på initiativet og takket i sosiale medier. De kalte bedriften #julebordhelt i sosiale medier, inspirert av en britisk kampanje, #xmaspartyheroes.

Den norske nettsiden er inspirert av den britiske siden med samme formål. Foto: Screenshot

Utgangspunktet i Storbritannia er det samme som i Norge, opplyser Kirkens Bymisjon. Ifølge den norske kampanjen, ga britiske bedrifter over en million pund til forskjellige gode formål i England, i løpet av én uke. I Canada skal det også være en tilsvarende kampanje.

Flere bedrifter

Flere bedrifter har kastet seg på her i Norge, blant annet Europris. Også de gir bort deler av sitt julebordsbudsjett til et godt formål og oppfordrer andre til å gjøre det samme.

De som står bak den spontane julebordsaksjonen, mener det ikke er viktig hvilket formål bedriftene velger å støtte.

Uansett hvilken sak du gir til, er du en ekte #julebordhelt! Du kan velge en hvilken som helst organisasjon, står det på nettsiden julebordhelt.no.

På nettsiden er det til nå samlet 44 ulike organisasjoner og gode formål bedriftene kan støtte. Sykehusklovnene, Stine Sofies Stiftelse, Redningsselskapet eller Frelsesarmeen er bare tre mulige mottakere som listes opp.

#Julebordhelt

Jørn Gisvold ser nettsiden julebordhelt.no for første gang. Han synes siden har bitt veldig bra. Foto: Kai Rune Kvitstein / NRK

På kort tid har altså noen av dem som nå er med, satt opp nettsiden julebordhelt.no.

Selv om Jørn Gisvolds ide har igangsatt det hele, har han ikke sett siden før NRK viser ham den. Han er veldig fornøyd.

– Du står som kontaktperson på denne siden, vet du det?

– Nei det visste jeg ikke, men det er bare å ringe, ler han.

Han vil svare alle og håper mange gjør som dem, gir pengene fra årets avlyste julebord, til noen som trenger det.

På den nystartede nettsiden står det:

Ingen eier #julebordhelt i Norge. Det er startet etter initiativ fra Söderberg & Partners, Kirkens Bymisjon og b.bold, for å gagne alle organisasjoner i Norge. Kampanjen har støtte fra et bredt lag av innsamlingsbransjen i Norge, og fra bransjeorganisasjonen Norges Innsamlingsråd.

Nettsiden er satt opp i hui og hast ..... og driftes....på vegne av alle organisasjoner her til lands.

Ekstra viktig i år

Kirkens Bymisjon mener det er ekstra viktig å hjelpe andre nå.

Johannes Heggland, assisterende generalsekretær i Kirkens Bymisjon. Foto: Kai Rune Kvitstein / NRK

– Akkurat i år er det noen ekstra utfordringer fordi ensomheten er større, isolasjonen er sterkere og folk sitter mer for seg selv, sier Johannes Heggland, assisterende generalsekretær i Kirkens Bymisjon.

Han står ved et av deres kjøkken der folk som har det vanskelig, får kjøpe mat for en billig penge.

– Hva betyr disse gavene for dere?

– Disse gavene betyr at Kirkens Bymisjon kan tilby mat, hus, fellesskap og et trygt sted å være for veldig mange som virkelig trenger det i advents- og juletiden – og i resten av året, sier Heggland.