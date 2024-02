Gottesman har selv vært professor ved medisinutdanningen og har sittet i universitetsstyret i 55 år.

Mandag ble det klart at hun har gitt en historisk stor donasjon til medisinutdanningen i sin avdøde manns navn, David «Sandy» Gottesman.

– Jeg er veldig takknemlig for at min avdøde mann Sandy har etterlatt meg disse midlene. Og jeg føler meg velsignet som har det privilegiet at jeg kan gi denne gaven til en så verdig sak, sier doktor Ruth Gottesman i en uttalelse.

Albert Einstein College of Medicine i Bronx i New York by. Foto: Michael M. Santiago / AFP

I 2010 ga ekteparet 25 millioner dollar, som var øremerket et institutt for stamcelleforskning, til Albert Einstein College of Medicine i fylket og bydelen Bronx.

Fylket Bronx er den tredje tettest befolkede i USA. Det er den nordligste av New York bys bydeler og ligger på fastlandet.

Nå har Ruth Gottesman altså gitt én milliard dollar, eller rundt 10,6 milliarder norske kroner til legeutdanningen der.

– Denne pengegaven revolusjonerer vår evne til å tiltrekke oss studenter som er engasjerte i vårt oppdrag, ikke bare dem som har råd til det, sier instituttleder Yaron Tomer til CNN.

Rådyr utdanning

Ifølge en undersøkelse gjort av the Association of American Medical Colleges (AAMC) i høst, hadde gjennomsnittsstudenten som ble uteksaminert i 2023 over 200.000 dollar, 2,1 millioner norske kroner, i studielån etter endt medisinutdanning.

Ifølge Albert Einstein College of Medicine er pengegaven den største gitt til noen medisinutdanning i landet, og den skal sikre at ingen medisinstudent ved Einstein noensinne må betale skolepenger igjen.

De bruker uttrykket «in perpetuity», altså i all evighet.

En oversikt laget av Shemmassian Academic Consulting, viser at den totale semesteravgiften ved amerikanske legeutdannelser i studieåret 2023/2024 varierer fra 41.737 til 70.596 dollar, altså fra 440.000 til 750.000 kroner.

Enkelte universiteter gir studenter mulighet til å søke ulike stipender, men å ta medisinutdanning i USA er uansett en dyr affære.

Mangfold og talent

Presidenten for Montefiore Einstein, organisasjonen som eier medisinutdanningen og Montefiore Health System, doktor Philip Ozuah, understreker at intensjonen bak gaven er å tiltrekke seg et mangfold av talentfulle studenter som ellers ikke hadde hatt råd til å ta medisinutdannelse.

Alle studenter som går fjerde året nå, vil få semesteravgiften for våren 2024 refundert. Og alle fremtidige studenter vil få gratis skolegang, melder universitetet.