– Rollekonflikter på høyt nivå er svært ødeleggende. Det skaper usikkerhet, uklarhet og forvirring. Det må være ekstremt frustrerende for de hardt arbeidende lokale smittesporingsteamene og helseteamene å få denne typen dobbeltkommunikasjon fra den nasjonale toppledelsen, sier Gilbert til NRK.

Mads Gilbert, en av nestorene i norsk akuttmedisin, mener utspillet fra Aavitsland er ødeleggende for håndteringen av pandemien.

En Twitter-melding Aavitsland la ut søndag har skapt reaksjoner. Sammen med en synkende graf over norske sykehusinnleggelser skrev FHI-toppen at «det var den pandemien».

Det var den pandemien: Denne meldingen fra Aavitsland førte til at både FHI-direktøren. Helsedirektoratet og regjeringen rykket ut for å korrigere. Foto: Skjermdump tatt 07.06.2021 kl 17.37 / Twitter

Kort tid etterpå gikk både regjeringen, Helsedirektoratet og FHI-direktøren ut og presiserte at de mener pandemien ikke er over.

– Det er viktig å ikke ta gledene på forskudd. Det er nemlig nå vi må gjøre den siste innsatsen. Det er fortsatt viktig at vi klarer å holde oss de neste ukene, sånn at vi ikke får store oppblomstringer, sa statsminister Erna Solberg til NRK søndag kveld.

I dag får Aavitsland både støtte og kritikk. I en e-post til NRK kaller han gårsdagens uttalelse en «spissformulering». Les hele svaret lenger nede i saken.

– Saboterer

Gilbert mener det ikke er første gang Aavitsland har skapt uklarhet.

I starten av pandemien mente Aavitsland for eksempel at munnbind-bruk var en «kulturell greie i Asia» og sa til VG at Folkehelseinstituttet aldri kom til å anbefale munnbindbruk i Norge. Tre måneder senere anbefalte FHI munnbindbruk likevel.

Gilbert mener Aavitsland har bidratt til å skape usikkerhet.

– Han gikk jo så langt som til å si at «brannen er slukket» og «bare etterslukking gjenstår». Det er en metafor som gjør at godtfolk vil tenke at nå er det bare å slappe av, for det sier jo topp-eksperten. Dette er dårlig kriseledelse, og jeg oppfatter det som en sabotasje av ledelsen i FHI, Helsedirektoratet og helseministeren, sier Gilbert til NRK.

– Og til sist er det et ekstremt sjåvinistisk perspektiv fra et av verdens rikeste land å si at denne pandemien er over. Til nå har 3.7 millioner mennesker dødd og 173 millioner mennesker er smittet. Og det er i hovedsak våre medmennesker i det globale sør som bærer byrden. I land etter land knekker helsevesenet sammen.

– Aavitsland presiserte vel at han mente pandemien var bak oss i Norge, ikke i verden?

– Det fremkom ikke i måten han formulerte seg på, sier Gilbert.

– Det globale perspektivet er i beste fall underkommunisert og i verste fall oversett.

– Et veldig farlig signal

Også Steinar Westin, professor emeritus i sosialmedisin ved NTNU, reagerer.

Professor emeritus Steinar Westin mener Aavitsland var «høy og mørk". Foto: Geir Mogen / NTNU

– Jeg skal ikke legge meg opp i interne forhold i FHI, men jeg syns denne meldingen var høy og mørk. Den gir et signal om at nå trenger vi ikke bry oss mer, og det er mange som syns det er stas før man får en knyttneve i fjeset. Det underminerer den kollektive disiplin, og det er jo ikke noe særlig akkurat nå.

– Det gir et veldig farlig signal om at nå kan vi skite i alt, sier Westin til NRK.

Mener Høie opptrer autoritært

Men hos Jon Laake ved OUS Rikshospitalet får Aavitsland støtte. Laake er overlege i anestesi.

Han mener problemet heller er at helseminister Bent Høie ifølge VG kontaktet FHI for å forsikre seg om at Aavitslands utsagn ble korrigert.

Jon Laake, overlege i anestesi ved OUS Rikshospitalet, mener Høie opptrer autoritært. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

– Det kan ikke være slik at man gjennom sin politiske posisjon og embetsverket forsøker å fremprovosere et slags informasjonsmonopol gjennom å slå ned på selv den minste lille ytring som ikke direkte passer inn i myndighetenes informasjonsstrategi, sier Laake til NRK.

Laake viser Grunnlovens § 100 som blant annet sier at «alle har rett til å ytre seg frimodig om statsstyringa», og mener Høie gikk for langt:

– Han opptrer definitivt autoritært på denne måten. Det har en repressiv hensikt slik jeg leser det. Det fremstår på en måte som å sende et veldig tydelig signal til alle andre som måtte være i en lignende situasjon: at når myndighetene har en informasjonsstrategi, så hold for guds skyld kjeft, sier Laake.

NRK har bedt Bent Høie om å svare på kritikken fra Laake, men har enda ikke fått svar.

Aavitsland: – Spissformulering

Preben Aavitsland svarer i en e-post til NRK slik på kritikken.

Preben Aavitsland sier gårsdagens melding var en spissformulering. Foto: Tor Erik Schrøder

– Twitter-meldingen var en spissformulering om at vi nå er i sluttspurten av epidemien. Jeg utdypet kommentaren på Twitter og i en rekke medier i hele går, noe som Gilbert og Westin sikkert fikk med seg. Her la jeg vekt på at den gode utviklingen skyldes at folk følger råd og regler der de bor og lar seg vaksinere. Fortsetter vi sånn, blir vi kvitt epidemien i Norge i løpet av sommeren. Siden det går så bra nå, kan blant annet en del av oss ved Folkehelseinstituttet etter hvert bidra mer til den internasjonale epidemibekjempelsen for å stoppe pandemien i hele verden, skriver Aavitsland.