Gikk til angrep på sexarbeidernes parole

PION er ikke en del av det offisielle 8. mars-toget i hovedstaden, men har i flere år gått bakerst med paroler til støtte for prostituerte.

Men i år gikk noen fysisk til verks mot organisasjonens parole «Sex workers rights = Human rights».

– Vi stod og demonstrerte fredelig. Da kom det en person bort til oss og sa hun representerte 8. mars-komiteen. Hun mente vår parole var i strid med deres parole om håndheving av sexkjøpsloven, forteller feltarbeider i PION Andrés Lekanger til NRK.

– Gikk fysisk til verks

Lekanger forteller at han appellerte til kvinnen om at de skulle forenes på de punktene de var enige, men dette resulterte i at kvinnen skal ha tatt tak i banneret deres og rev det i stykker.

– Jeg er ganske overrasket. Jeg skjønner at de er politisk uenig med oss, men det er ikke akseptabelt at noen går fysisk til verks og ødelegger eiendelene våre. Det viser en antipati mot sexarbeidere, sier Lekanger til NRK.

Han forteller at mange sexarbeidere hadde ønsket å gå i det offisielle toget, men at de vegret seg i frykt for å bli stigmatisert.

– Med dette viser komiteen at de har rett når de føler seg utsatt, sier Lekanger.

Vil klage

Lekanger sier han ikke vet hvem kvinnen var, men at hun tilsynelatende holdt vakt og gikk med en oversikt over hvilke paroler som var tillatt.

– Skjønner du at dere kan ha provosert med parolen deres?

– Vi lever i et åpent og demokratisk samfunn hvor vi har ulike meninger, men må følge demokratiske spilleregler. At noen blir provosert er ikke en unnskyldning for å gå fysisk til verks.

Lekanger sier PION vil skrive en klage til komiteen på hendelsen.

– Vi må løfte debatten om hvorfor sexarbeidere ikke har en plass i feministbevegelsen, sier Lekanger.

– Skulle ikke skjedd

Pressekontakt i 8. mars-komiteen Hanne Størset sier til NRK at hun ble kjent med hendelsen etter at toget var ferdig, men at hun ikke vet hvem som ødela den.

– De som er rekruttert som vakter er ikke nødvendigvis i komiteen, men representanter fra ulike organisasjoner. De er der primært for å hjelpe til med trafikken. Blir det bråk, skal de kontakte politiet. De skal ikke være et håndhevende organ, sier Størset.

Hun sier parolen til PION har provosert mange i flere år.

– Det vet PION. Likevel skulle jeg sett at dette ikke skjedde. Vi vil helst at ting skal foregå i ordnede former. Det er synd at dette skygger over en historisk dag med et vel gjennomført arrangement.

Størset sier PION er hjertelig velkomne til å delta i toget, men at de må rette seg etter det politiske parolegrunnlaget som er vedtatt for årets tog.

– 8. mars-komiteen gjennomfører en demokratisk prosess hvor man stemmer over parolegrunnlaget. Paroler som bryter med det får ikke komme i toget.

– PION har kommet med denne parolen i mange år og Arbeidsutvalget har gjentatte ganger prøvd å få dem til å komme med alternative paroler. Dette er et politisk arrangement med vedtatte paroler, og det vet de godt, sier Størset.

NRK PRESISERER: I en tidligere versjon av denne artikkelen kunne det oppfattes som om det var Kvinnefronten som ødela banneret til PION. Hilde Bjørnstad i Kvinnefronten sier til NRK at de ikke var involvert i det som skjedde, og tar også avstand fra det.