Gikk ned 15 kilo: – Hadde ikke klart det uten helseappen

– Det ga meg glede å kunne skanne strekkoder på matvarene og se hvor mange kalorier jeg fikk i meg. Jeg holdt meg til appens anbefaling og gikk ned ett kilo i uka – akkurat som appen hadde estimert.

I går skrev NRK om hvordan eksperter på spiseforstyrrelser advarer mot bruken av kaloritellingsapper.

Les hele saken her: Advarer mot helseapper: Amalie (23) loggførte kalorier i tyggis

Lei av kompliserte dietter

Det var etter å ha satt seg inn i forskning på kosthold og dietter at Tjomlid kom frem til at han ville bruke en app for å nå målet om vektreduksjon.

Han hadde tidligere prøvd å kutte ned på spisingen uten å gå ned et eneste gram, og var lei av å høre folk snakke om kompliserte dietter som skulle gjøre underverker.

– Når man driver med selvrapportering er det lett å lure seg selv til å tro at man spiser mindre enn man egentlig gjør. Det eneste som funker er å notere det man spiser helt objektivt, og da er appen fin fordi den vet hvor mange kalorier hver matvare inneholder.

Sluttet med appen – gikk opp i vekt

I løpet av 18 uker gikk Tjomlid ned nesten 15 kilo, takket være kontrollen helseappen ga ham. Etter to år la han imidlertid hjelpemiddelet fra seg, fordi han følte han hadde tilstrekkelig kontroll på egen hånd.

Da kom påminnelsen om hvor viktig appen hadde vært: han la på seg ti kilo.

– Derfor bestemte jeg meg for å skjerpe meg for noen måneder siden, og nå har jeg gått ned de ti kiloene igjen. Det er kun takket være appen, uten den klarer jeg det ikke.

– Kan gjøre folk mer bevisste

Jørgine Vasstrand, som på sosiale medier går under navnet «Funkygine», er utdannet personlig trener og står bak en av Norges mest leste trenings- og kostholdsblogger.

Hun mener det, for enkelte, er positivt at appene kan gi folk et innblikk i hva de spiser og hvor mye de beveger seg i løpet av en dag.

– Mange som vil ned i vekt tenker ikke over at de småspiser, og ved å loggføre kan de bli mer bevisste.

Anbefaler ikke kaloritelling

Samtidig understreker Vasstrand at hun som regel ikke anbefaler folk som ber henne om råd til å få en sunnere livsstil, om å telle kalorier.

– Det blir så ekstremt og overvåket. I tillegg bør jo målet være å kunne etablere rutiner som går av seg selv i det lange løp.

Treningsprofilen peker også på at appene ikke nødvendigvis tar i betraktning de store forskjellene i individuelle behov for å gå ned i vekt.

Hun er spesielt skeptisk til de genererte anbefalingene for daglig kaloriinntak som appene kommer med.

– Mest sannsynligvis er de altfor lave. Disse appene er jo som regel laget for folk som går ned i vekt og tar utgangspunkt i et stramt regime. De tar ikke nødvendigvis hensyn til alle de faktorene som er avgjørende for å gå ned i vekt.