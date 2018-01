Gikk av etter varsler-sak: Glad klimaet er forandret

– Hadde «metoo» vært i 2003, hadde du fortsatt vært i politikken, sier venner til meg.

Valgerd Svarstad Haugland trakk seg som partileder i 2003 etter en varslersak. I dag sier Svarstad Haugland at hun tok kvinnen på alvor, men utad ble det tolket som hun tok kvinnens parti.

– Jeg ble sterkt kritisert for at jeg tok henne på alvor. Det var ikke rom for den reaksjonen du har i dag. Jeg er glad for at klimaet er annerledes nå, sier hun.

Kvinnen tapte i retten

I 2002 ble Jan Birger Medhaug anklaget for å ha voldtatt sin tidligere kjæreste Ann Karin Bleivik i 1993. Politiet henla saken som intet straffbart forhold. Heller ikke det sivile søksmålet fra Bleivik førte fram.

Saken ble svært vanskelig for KrF. Bleivik fikk støtte av flere i partiet, deriblant daværende partileder Valgerd Svarstad Haugland. Saken skal ha vært en sentral årsak til at hun trakk seg som partileder.

– For meg ble det et mareritt etter hvert, men jeg ville gjort det samme i dag, sier Haugland i «Debatten».

«Det ble min bane»

KRF-TOPP: Valgerd Svarstad Haugland var partileder i ni år, og har vært statsråd i to perioder. Foto: Svein Vestrum Olsson / NRK

Haugland var KrFs partileder i ni år. I dag er hun fylkesmann i Oslo og Akershus.

I boka «Valgerd – eit portrett» står det: «Jeg tok kvinnens parti, og det ble min bane. Det kan jeg leve med.»

– Det er ikke jeg som har skrevet boka, og jeg ville ikke valgt de ordene. Men han (Medhaug) opplevde at jeg tok hennes parti, sier Haugland.

– Gjorde du alt riktig?

– Ja, det er jeg overbevist om.

– Kunne du vært mer nøytral?

– Enten tar du folk på alvor, eller så gjør du det ikke, svarer Haugland, og legger til at hun aldri tok standpunkt i skyldspørsmålet.

Roser Støre

Ap-leder Jonas Gahr Støre har gjentatte ganger uttalt at han tror på varslerne.

Den tidligere KrF-lederen støtter Støres håndtering.

– Det har skjedd en kvinnerevolusjon som er positiv. Nå kan kvinner fortelle hva som har skjedd, og de blir trodd, sier Haugland.

