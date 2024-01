Generasjonsdebatten: – Pensjonister bør betale mer skatt

– Jeg vet hvor svingende godt vi har det som pensjonister, jeg har altfor mye, likevel skriker jeg når jeg skal betale den jævla skatten, men jeg har nok å ta av så jeg finner meg i det og tenker at det må være riktig, ler Netten Grav.

Hun er 95 år gammel og spiller kort på Tåsen seniorsenter i Oslo. Som andre pensjonister i Norge betaler hun en lavere skatteprosent enn de som er i jobb.

– Og ja, vi kan betale mer hvis unge får sitte igjen med mer, fortsetter hun.

Netten Grav (95) er åpen for å betale mer skatt

Mer skatt for pensjonister

– Pensjonistene blir stadig flere og de får stadig bedre og bedre råd. Og så har vi de unge i den andre enden, hvor det er stadig en større del som lever i utenforskap og i fattigdom, sier Ragnar Torvik.

Han er professor i samfunnsøkonomi. Som leder for skatteutvalget kommenterer han tallene fra OECD som kom nylig. Et av funnene var at fattigdom flytter seg fra eldre til unge i Norge.

Foto: Therese Lee Støver

Han mener det offentlige skatteutvalget foreslår ting som kan hjelpe:

– Vi har en særegenhet i det norske skattesystemet. Skatten på pensjon er lavere enn på lønnsinntekter. Vi beregner at det koster oss 25 milliarder i året. De unge har jo da ikke den samme lave skatten som folk på pensjonsinntekter har.

Rød graf viser hvordan folk fort betaler 30 prosent i inntektsskatt. Pensjonister (blå graf) betaler mindre skatt. Kilde: Skatteutvalget

Skal lønne seg å jobbe

Torvik sier forskjellene blir større på grunn av flere ting:

– Mange unge har huslån. Det er høye renter. Det har vært høy prisstigning. De med høyere pensjoner kan betale mer skatt. Så vil vi bruke pengene på å redusere skatten på lave og middels arbeidsinntekter. Vi foreslår det som heter et arbeidsfradrag. Det er en flytting av verdier fra de rike eldre til de fattige unge, sier han.

– Det er et skifte, men et skifte som både vil redusere utenforskapet og fattigdommen blant de yngre, fortsetter Torvik.

Kan betale mer

På Tåsen seniorsenter i Oslo møter NRK pensjonister når middagsserveringen starter kl. 12. Meningene er delte om mer skatt på pensjon, selv om den gjelder de med høy inntekt.

– Vi har en del fordeler vi ikke trenger, men det er store forskjell på pensjonister også, sier Sissel Bakke over bordet med kortspill.

– Det er slik at pensjon er opparbeidet arbeidsinntekt, så det synes jeg ikke er noe poeng. Derimot sitter de fleste eldre svært godt i det, og slik sett kunne de pensjonistene med høy pensjon betale mer, sier Erik Nord.

Foto: Sunniva Linjord / NRK

– For eksempel får vi honnørbilletter der subsidieringen kunne kommet andre til gode, fortsetter han.

– Arveavgiften er jo borte. Ellers bør man vurdere å beskatte formue mer enn selve pensjonsinntekten, sier Johan Aursjø.

– Ikke treffsikkert

Jan Davidsen er leder for Pensjonistforbundet og liker ikke skatteforslaget.

– Selv om man retter det inn mot høy inntekt, vil det ikke fungere siden vi da snakker om en 300 til 400.000 kroner i årsinntekt. Det er under en industriarbeiderlønn. Derfor er ikke dette treffsikkert, sier Davidsen.

– Vi har en nedgang i realinntektene. Det er i tillegg slik at mange eldre oppfordres til å holde bolig og tilrettelegging selv. Da trenger vi de inntektene vi har, fortsetter Davidsen.

Utenforskap

Professor Ragnar Torvik er urolig for at mange unge ikke arbeider eller studerer. Han og skatteutvalget mener det må lønne seg mer å jobbe.

– Vi har ca. 100 000 som står utenfor arbeid, utdanning eller yrkesopplæring. Norge er jo også landet i OECD hvor den største andelen av befolkningen i yrkesaktig alder er på helserelaterte ytelser. Og det er særlig blant de unge at den andelen øker mye, sier han.

Torvik og skatteutvalget la fram sin rapport for cirka et år siden. Få av forslagene er fulgt opp av politikerne.