Det har stormet rundt KrF den siste tiden.

At KrFs familiepolitiske talsperson Geir Jørgen Bekkevold, som også er prest, viet partiets kommunikasjonssjef Mona Høvset og hennes kvinnelige samboer tidligere i sommer, har satt sinnene i kok hos flere KrF-ere.

Nå forklarer Bekkevold bakgrunnen for hans beslutning om å foreta vielsen.

– Da jeg fikk spørsmål om å vie dette paret, var det jeg som prest som fikk spørsmålet. Jeg tilhører den delen av Den norske kirke som har funnet det riktig at vi også må kunne vie homofile, sier Bekkevold i Dagsrevyen.

– Det var ut fra det ståstedet og den vurderingen som prest at jeg sa ja og ønsket å være deres prest på den dagen.

Kritikk og utmeldinger: – Har vært vanskelig å bære

Over 80 partimedlemmer har meldt seg ut av KrF grunnet politiske årsaker etter den omstridte vielsen, og enkelte har krevd at Bekkevold må fjernes fra rollen som familiepolitisk talsperson.

Bekkevold har tidligere vært svært sparsommelig med kommentarer om saken, ikke minst av hensyn til paret som giftet seg.

Nå sier han er han beklager at folk har meldt seg ut av partiet.

– Jeg forstår at dette har vært vanskelig for mange. Jeg synes det er veldig leit at så mange har meldt seg ut, og at mange har oppgitt meg som årsaken til det. Det synes jeg er vanskelig å bære, sier Bekkevold.

– Jeg har forsøkt å gjøre det som er rett for meg som prest, men samtidig er det utrolig viktig for meg som politiker å stille lojalt opp om det partiprogrammet jeg er valgt på. Jeg har gjennom hele mitt liv som politiker, vært opptatt av å skille den rollen jeg har som prest, og den rollen jeg har som politiker.

Han understreker at han ikke foretok vielsen av det likekjønnede paret for å provosere deler av KrF.

– Jeg har aldri gjort dette for å provosere noen. Jeg vil understreke at da jeg sa ja til å foreta vielsen, lå det ingen partitaktiske strategier bak det. Jeg bruker ikke kirkelige handlinger for å flytte på politikk. Det er to handlinger jeg skiller veldig fra hverandre, sier Bekkevold.

Har sentralstyrets tillit

I hele dag har KrFs sentralstyre sittet samlet. Etter møtet ble det klart at sentralstyret ikke mener Bekkevold må fjernes fra rollen.

– Sentralstyret har gitt partiledelsen tillit og tilslutning i saken. Det er et samlet sentralstyre som gir tillit til Bekkevold, sa KrF-leder Knut Arild Hareide etter møtet.

Ifølge VG varslet Bekkevold allerede i juni, over en måned før vielsen, resten av KrFs stortingsgruppe om at han skulle vie det likekjønnede paret. Da var det ifølge avisen ingen av KrF-kollegaene som kom med innvendinger.

Etter at saken ble offentlig kjent, har imidlertid blant andre stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan, parlamentarisk nestleder, kritisert Bekkevold i media.

– Dette burde ha vært ugjort, og det er umulig å skille mellom privatperson og hvem du er i partiet. Det var ikke bra, sa Grøvan i forrige uke.

Overfor ABC Nyheter bekrefter Grøvan i dag at han var til stede da Bekkevold orienterte stortingsgruppen i juni.

– Jeg tar selvkritikk på at jeg ikke tok opp saken og ba om å få den drøftet der og da. Det burde jeg absolutt ha gjort, sier Grøvan.