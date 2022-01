Gaute Drevdal får stor reduksjon i straff: Må betale erstatning til fem kvinner

Drevdal får dermed en reduksjon på over 12 år i straffen fra tingrettsdommen.

Han må likevel betale erstatning til fem av kvinnene, på til sammen 690.000 kroner. Det er lavere beviskrav i spørsmålet om erstatning.

Victoria Holmen forsvarer Drevdal. Foto: My Tien Diep

Kulturprofilen ble i tingretten funnet skyldig og dømt til 13,5 år i fengsel for sovevoldtekter av ni unge kvinner og seksuell omgang med en mindreårig. Han ble også dømt til totalt å betale de fornærmede i saken mer enn 1,4 millioner kroner i oppreisning og erstatning.

I lagmannsretten er han under varierende dissens frifunnet for åtte av de ni voldtektene og for seksuell omgang med en mindreårig.

Straffen på ett år er for den ene voldtekten der domfellelsen ble opprettholdt. Dette gjaldt en sovevoldtekt begått i 2005.

Slik konkluderer dommerne Ekspandér faktaboks Dette er forholdene mot de ni kvinnene som retten har tatt stilling til. I dommen kan en grovt dele forholdene i tre, der han er dømt til fengsel og erstatning for én voldtekt, kun erstatning i fire saker og full frinnnelse i fire saker. Januar 2005: Retten finner det bevist at Drevdal ble med kvinnen hjem etter et nachspiel i slutten av januar 2005, og at han der hadde seksuell omgang mens hun sov. Fornærmedes forklaring stemmer overens med det hun tidsnært har fortalt til vitnene, ifølge dommen. Lagmannsretten har enstemmig kommet til at Drevdal skal dømmes etter tiltalen for denne posten. Drevdal må også betale erstatning på 120.000 kroner til kvinnen. Drevdal må betale erstatning for disse forholdene: Våren 2013: En kvinne mener hun var ute av stand til motsette seg seksuell omgang på et nachspiel hos Drevdal, fordi hun sov og/eller var beruset. Flertallet mener Drevdal må frifinnes fordi bevisene ikke er tilstrekkelige til fellelse. Drevdal må betale kvinnen 150.000 kroner i oppreisningserstatning.

En kvinne mener hun var ute av stand til motsette seg seksuell omgang på et nachspiel hos Drevdal, fordi hun sov og/eller var beruset. Flertallet mener Drevdal må frifinnes fordi bevisene ikke er tilstrekkelige til fellelse. Drevdal må betale kvinnen 150.000 kroner i oppreisningserstatning. Mai 2013: En kvinne har forklart at hun våknet av at Drevdal hadde samleie med henne etter et nachspiel. Flertallet mener det ikke er bevis for at kvinnen var i en tilstand som medførte at hun var ute av stand til å motsette seg handlingen. Drevdal må betale kvinnen 150.000 kroner i oppreisningserstatning.

En kvinne har forklart at hun våknet av at Drevdal hadde samleie med henne etter et nachspiel. Flertallet mener det ikke er bevis for at kvinnen var i en tilstand som medførte at hun var ute av stand til å motsette seg handlingen. Drevdal må betale kvinnen 150.000 kroner i oppreisningserstatning. August 2013: Voldtekten skal ifølge tiltalen ha skjedd etter et nachspiel på et hotell i Oslo. Flertallet finner det ikke bevist at kvinnen var i en tilstand som medførte at hun var ute av stand til å motsette seg handlingen. Drevdal må likevel betale kvinnen 150.000 kroner i oppreisningserstatning.

Voldtekten skal ifølge tiltalen ha skjedd etter et nachspiel på et hotell i Oslo. Flertallet finner det ikke bevist at kvinnen var i en tilstand som medførte at hun var ute av stand til å motsette seg handlingen. Drevdal må likevel betale kvinnen 150.000 kroner i oppreisningserstatning. 2009 eller 2010: En kvinne mener Drevdal ved en anledning skal ha hatt seksuell med en henne på nachspiel mens hun sov og var ute av stand til å motsette seg handlingen. Flertallet mener det er rimelig tvil om hvorvidt både seksuell omgang har funnet sted, og om fornærmede i tilfelle var i en slik tilstand som loven krever. Drevdal må betale 120.000 kroner i erstatning til kvinnen. Drevdal frifinnes for følgende: August 2011: Drevdal var tiltalt for å ha seksuell omgang med fornærmede som da var 15 år i 2011. Overgrepet han var siktet for skal ha skjedd på et nachspiel i en leilighet i Oslo. Flertallet har ikke funnet bevist med klar sannsynlighetsovervekt for at Drevdal hadde seksuell omgang med jenta før hun hadde fylt 16 år.

Drevdal var tiltalt for å ha seksuell omgang med fornærmede som da var 15 år i 2011. Overgrepet han var siktet for skal ha skjedd på et nachspiel i en leilighet i Oslo. Flertallet har ikke funnet bevist med klar sannsynlighetsovervekt for at Drevdal hadde seksuell omgang med jenta før hun hadde fylt 16 år. Juni 2011: En kvinne mener hun ble utsatt for voldtekt av Drevdal på en festival sommeren 2011. I en tekstmelding skrev kvinnen at hun var blitt voldtatt av Gaute. Hun har krevd oppreisningserstatning, men lagmannsretten frifinner Drevdal både for erstatning og voldtekt.

En kvinne mener hun ble utsatt for voldtekt av Drevdal på en festival sommeren 2011. I en tekstmelding skrev kvinnen at hun var blitt voldtatt av Gaute. Hun har krevd oppreisningserstatning, men lagmannsretten frifinner Drevdal både for erstatning og voldtekt. November 2013: Kvinnen mener hun ble voldtatt på et nachspiel etter et arrangement i Oslo. Hun har sagt at hun åpnet øynene og ble klar over at Drevdal var i ferd med å forgripe seg på henne. En enstemmig lagmannsrett konkluderte med at Drevdal skal frifinnes, fordi de ikke finner det bevist at hun var i en tilstand hvor hun var ute av stand til å motsette seg den seksuelle omgangen.

Kvinnen mener hun ble voldtatt på et nachspiel etter et arrangement i Oslo. Hun har sagt at hun åpnet øynene og ble klar over at Drevdal var i ferd med å forgripe seg på henne. En enstemmig lagmannsrett konkluderte med at Drevdal skal frifinnes, fordi de ikke finner det bevist at hun var i en tilstand hvor hun var ute av stand til å motsette seg den seksuelle omgangen. Høsten 2014: Kvinnen har fortalt at hun våknet om morgenen av at Drevdal hadde samleie med henne. Flertallet mener det ikke kan utelukkes at Drevdal oppfattet situasjonen som at kvinnen var i en tilstand der hun både kunne og ville ha motsatt seg den seksuelle omgangen dersom denne var uønsket.

– Vi er veldig fornøyd med resultatet. Det er godt å se at lagmannsretten skiller mellom følelser og bevis, og at lagmannsretten er i stand til å stå i mot politiske strømninger og sterkt engasjement for domfellelse, sier forsvarer Victoria Holmen.

Statsadvokat Trude Antonsen sier til NRK at hun ikke kan kommentere saken fordi hun er opptatt i en annen sak og ikke har fått lest hele dommen.

Drevdal har blant annet vært sjefredaktør i Natt & Dag, daglig leder for magasinet Smug og pressesjef for Hovefestivalen.

I fjor høst ble straffesaken mot ham behandlet på nytt i retten. Ankesaken gikk over to måneder i Borgarting lagmannsrett etter at Drevdal sommeren 2020 anket dommen fra Oslo tingrett.

– Fortvilet over resultatet

NRK har vært i kontakt med koordinerende bistandsadvokat i saken der totalt syv advokater bistår kvinnene. Marte Svarstad Brodtkorb bistår også en av kvinnene. Dommen på 77 sider har akkurat kommet når NRK snakker med henne.

Marte Svarstad Brodtkorb bistår en av kvinnene. Foto: Tore Linnerud

– Min klients reaksjon er at hun er fortvilet over resultatet og at hun ikke skjønner dette. Vi går gjennom dommen nå og ser at det er dissens, at det er delt på skyldspørsmålet, sier bistandsadvokat Marte Svarstad Brodtkorb.

– Viser hvor vanskelig det er å få rettsvern etter overgrep

Bistandsadvokat Anne-Kristine Bohinen. Foto: Elin Martinsen / NRK

Bistandsadvokat Anne-Kristine Bohinen representer tre av de fornærmede kvinnene og leser gjennom dommen når NRK ringer.

– Dommen illustrerer hvor vanskelig det er for en fornærmet å få rettsvern etter denne typen overgrep, sier Bohinen til NRK.

– Mine klienter har ventet i flere år på denne dommen. Det har kommet en rekke frifinnelser som vi må forholde oss til. Jeg finner grunn til å understreke at retten har funnet Drevdal erstatningsrettslig ansvarlig og tilkjent flere av de fornærmede oppreisningserstatning for voldtekt, sier Bohinen.

Fester og nachspiel

Flere av de fornærmede kvinnene var på fester og nachspiel hos Drevdal. Det skal ha vært mye rus, alkohol og bruk av det narkotiske stoffet MDMA på disse festene.

FORSVARERE: Victoria Holmen og Ida Andenæs har forsvart Drevdal i ankesaken i lagmannsretten. Her avbildet på første rettsdag i Borgarting lagmannsrett. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Det er i hovedsak forbindelse med nachspiel og fester på hoteller og i leiligheter i Oslo at de omtalte overgrepene i tiltalen skal ha skjedd. Kvinnene mener de var ute av stand til å motsette seg handlingene fordi de sov eller var beruset. En av voldtektene skal ha skjedd på Hovefestivalen i Arendal.

Ulike forklaringer

I lagmannsretten fortalte kvinnene på nytt om overgrep. Drevdal har for de fleste postene vært enig i at det har vært seksuell omgang, men han kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen av at kvinnene ikke har vært i stand til å gjøre motstand. Han nekter straffskyld.

Forsvarerne har beskrevet et utprøvende miljø med sex og rus. De mener det ikke finnes bevis for voldtekter.

I lagmannsretten la aktor frem en tekstmelding der to av kvinnene som først anmeldte Drevdal blir omtalt. Meldingen er fra en av de to kvinnene og ble sendt i juni 2015.

Politiadvokat Hilde Strand (til venstre) og statsadvokat Trude Antonsen i Borgarting lagmannsrett. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Drevdal sa i retten at mediene trengte en norsk versjon av Harvey Weinstein. Den amerikanske filmprodusenten ble, noen måneder før Drevdal, dømt til 23 år i fengsel for å ha begått seksuelle overgrep. Saken ble rullet opp etter anklagene som kom under #metoo.