Gassprisen faller etter ekstrem oppgang

Den siste uka har prisen på naturgass nær eksplodert. Gassprisen faller fredag, nær 20 prosent. Det skjer etter at Europeiske land etterspør, og Russland tilbyr noe mer gass enn på invasjonens første dag.

Hittil i år har Russland tilført det europeiske markedet rundt en fjerdedel mindre gass enn i fjor.

Energianalytiker Nadia Martin Wiggen i Pareto Securities advarer om konsekvensene dersom gassinfrastrukturen i Ukraina blir skadet i krigshandlingene.

Nadia Martin Wiggen er energianalytiker i Pareto Securities. Foto: Privat

Det fraktes enorme mengder naturgass til Europa gjennom Ukraina. Gasseksporten er ikke omfattet av sanksjonene som er iverksatt etter invasjonen.

– Vi følger nøye med på krigen i Ukraina. Hvis gassinfrastruktur som for eksempel kompressorstasjoner blir truffet, og gasseksporten gjennom Ukraina stopper opp, vil vi sannsynligvis se at prisen på naturgass øker med anslagsvis 60 prosent, sier hun.

Naturgass fraktes fra Russland gjennom Ukraina og Polen til Sentral -Europa og Øst-Europa gjennom rørledninger. På veien er det kompressorstasjoner, som sørger for tilstrekkelig trykk under transporten.

Den siste uka har prisen på naturgass (Dutch TTF) steget nær 50 prosent, til tross for betydelig lavere priser fredag.

Energianalytikeren sier at gasseksporten gjennom Ukraina i praksis ikke er mulig å erstatte på kort sikt med mindre gassrørledningen Nord Stream 2 settes i drift. Den har Tyskland så langt stanset.

Makroanalytiker Dane Cekov i Nordea Markets.

Makroanalytiker Dane Cekov i Nordea Markets sier at markedet «er lettet» over at gasseksporten ikke er omfattet av sanksjonene mot Russland.

– Det ville fått store konsekvenser for Russland, men også for europeiske land som får 40 prosent av gassen sin fra Russland. I dag ser vi at den russiske gasseksporten til Europa øker, fordi de europeiske energiselskapene etterspør mer gass, sier han.

– I dag flyter det mer gass gjennom Ukraina enn det gjorde i går, sier Cekov.

Han sier at gassprisene man ser i Europa nå er ekstremt høye i et historisk perspektiv.

– Gassrørledningene som går gjennom Ukraina er veldig viktige, særlig for sentraleuropeiske land som Ungarn, Slovakia, Tsjekkia og Romania. Så en eventuell stans av den gassen vil ha store konsekvenser, sier han.

– Er det rimelig å anta at man da vil kunne få et prissjokk lik det man så i går på invasjonens første dag?

– Ja, det er jo det, absolutt, sier han.

Cekov sier at det man ser er at Europa i praksis er ekstremt avhengig av fossil energi fra Russland, som er største eksportør av både olje, gass og kull til EU.

– Så jeg tror at dette her vil bare kaste enda mer bål på det grønne skiftet, og at Europa rett og slett blir nødt til å gå mer mot fornybare energikilder, og bort fra ufornybar russisk energi.

– Men det er vel også en betydelig utfordring med den grønne energien, som vindkraft? For hvis det ikke blåser hjelper det vel ikke med all verdens vindmøller. Man må vel ha balansekraft?

– Ja, det er veldig fint med vindmøller når det blåser, men kraften er vanskelig å lagre. Så man trenger energiproduksjon som er slik at du kan trykke på en knapp og bruke når etterspørselen er der. Da er det fint med gass, kull, atomkraft og så videre, sier han.

– Så på sikt kan kanskje hydrogen bli en løsning, men det vil kanskje ta ti år eller mer, avslutter Cekov.