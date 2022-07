Gasslekkasje på Herøya stanset

Det var en lekkasje av den svært giftige gassen vinylklorid, opplyser operasjonsleder Per Arne Amundsen til NRK.

Gassen kan gi akutte og varige skader ved innånding. Nødetater og industrivern rykket raskt ut.

De ansatte ble først evakuert. Etter at lekkasjen var stoppet kunne politiet opplyse at alle ansatte var gjort dere for og at ingen var skadet. Det ble aldri nødvendig å evakuere naboer.

Herøya Industripark skriver på sine nettsider at det hadde skjedd en uønsket hendelse hos selskapet Inovyn, og at selskapet vil iverksette en gransking av hendelsen.