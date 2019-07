Gardister svetter i sommervarmen

Når NRK tropper opp på Huseby militærleir i Oslo steker solen slik den har gjort i flere dager.

Men det betyr ikke at det innvilges lettelse i antrekk for gardistene i Hans Majestet Kongens Garde som står foran Slottet.

Og når man bærer heldekkende uniformer, militærstøvler og ullsokker sier det seg selv at det blir varmt.

– Hva tenker du om været nå?

– Nå tenker jeg at det er utrolig varmt, nesten litt for varmt for jobben vi skal gjøre de neste 24 timene. Men vi får prøve å gjøre det beste ut av det, forteller gardist Jørgen A. Mathiesen (19) til NRK.

Gardist Hasib Rahman Rahimi (20) forteller at det at uniformen er veldig mørk gjør at det blir glovarmt.

Gardist Rahimi setter stor pris på at man bare behøver å stå vakt i én time av gangen på grunn av varmen. Foto: Ida Theresa Myklebost

Man blir herdet

Rahmini sier at han misunner de som ligger på Sørenga og spiser is, men han mener samtidig at det å stå i solsteken på Slottsplassen gjør at en blir herdet og setter mer pris på ting.

Han viser NRK feltcapsen sin, og den er gjennomvåt av svette.

– Det er bare det vi må leve med.

Én times vakter

Normalt sett står gardistene på Slottsplassen vakt i flere timer i strekk, men varmen er såpass intens når NRK møter gardistene at vaktene kun varer én time av gangen.

Mathiesen forteller at paradeuniformen er laget av ull, så da blir det enda varmere enn om det bare hadde vært vanlig feltuniform de hadde vært ikledd.

Gardist Mathiesen svetter i solsteken foran Slottet. Foto: Ida Theresa Myklebost

Likevel er han positiv og sier at de bare får gjøre det beste ut av det.

Termometeret gardist Mathiesen har på seg viser at det er 40 grader under uniformen hans på Slottsplassen.

Derfor er det viktig å få i seg ekstra mye væske når det er varmt ute. Du trenger javascript for å se video. Derfor er det viktig å få i seg ekstra mye væske når det er varmt ute.

Må forberede seg mentalt

Inne i vaktbuen ved Slottet sitter gardistene og gjøre seg klare til å enda en økt i varmen.

– Nå sitter vi inne og forbereder oss mentalt på varmen, sier Rahimi sittende i sofaen i vaktbuen.

Troppssersjant Svein Terje Kleppe forteller at med varmen blir alt tyngre enn vanlig.

– Hvis de har stått for lenge på post begynner de å se stjerner, og da må de melde ifra så vi får byttet dem ut før nye går galt, forteller troppssersjant Kleppe til NRK. Foto: Ida Theresa Myklebost

– De må drikke rikelig med vann og få i seg nok næring. Hvis ikke hender det i verste fall at de faller om på post.

Det står mye saft og juice inne i vaktbuen, noe Kleppe begrunner med at med at det er viktig for gardistene å få i seg litt ekstra energi og næring i varmen.

På tross av den heftige varmen mener troppssersjanten at de unge gardistene takler varmen på en veldig god måte.