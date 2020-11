Norges hovedflyplass ligger nærmest som en spøkelsesflyplass sammenlignet med normale tider.

Trafikktallene fra forrige uke viser en nedgang i antall passasjerer på med 86 prosent sammenlignet med tilsvarende uke i 2019 ved Oslo Lufthavn.

– I en tid som dette er det jo trist å være lufthavndirektør på Oslo Lufthavn. Vi lever jo av kunder, passasjerer og flyselskaper, og at de ikke er her på flyplassen er veldig trist, sier lufthavndirektør, Stine Ramstad Westby.

Hun beskriver at det er tomt i terminalområdene. Og butikker og serveringssteder sliter med å få endene til å møtes.

Flyplassområder stenges fysisk ned

Med bakgrunn i lave trafikktall er det nå besluttet at Pir Nord, som omfatter både innenriks og utenlandstrafikk, og hele den østre delen av avgangshallen stenges fysisk av i løpet av kort tid.

Oslo Lufthavn må ta grep for å spare penger, sier Westby Foto: Oslo Lufthavn

– For det første driver vi lufthavnen med en rullebane nå der vi veksler mellom de to vi har. I tillegg skal vi nå stenge ned halvparten av avgangshallen, så bare den nyeste delen vil være åpen fremover. Passasjerene vil oppleve det ved at de ser at vi setter opp byggevegger og fysisk stenger av denne delen av terminalen, sier Westby.

Pir Nord var også stengt fra mars til juni, men både den og halve avgangshallen ser flyplassen nå for seg er stengt ut neste år.

– Det vil gjøre at vi kan spare strøm, renhold og vedlikehold. I den situasjonen vi er i akkurat nå med lite inntekter, teller hver krone, vi må spare der vi kan, sier Westby.

Svært lav trafikk

Det er nå nær 20 millioner færre reisende enn i fjor på Oslo Lufthavn ifølge direktøren. De forventer å lande på i underkant av 10 millioner reisende i hele år mot 29 millioner reisende i fjor.

– 9,5 millioner reisende er under det vi hadde da vi forlot Fornebu i 1998 og dro opp hit. Vi tror det kommer til å holde seg slik ut neste år, sier Westby til NRK.

Hun tror ikke at en vaksine vil hjelpe mye på trafikken umiddelbart.

– Den informasjonen vi får fra helsedirektoratet er at det kommer til å ta en stund før vaksiner vil være tilgjengelig for hele befolkningen og hele Europa.

Trafikken kommer trolig til å ta seg opp igjen fra 2022 og 2023 mener direktøren. Først i 2025 antas trafikken og være normalisert.

Alvorlig situasjon

Det ser nå mørkt ut for vinteren, mener Westby. Hun frykter masseoppsigelser på Gardermoen. Situasjonen er alvorlig.

– Det er nå mange som er permittert i de selskapene som har sin virksomhet her på flyplassen. Til våren utløper muligheten for å permittere dem lengre. Da er vi forberedt på at det blir oppsigelser, kanskje masseoppsigelser i virksomhetene som holder til her oppe, sier Westby til NRK.

Troen på at luftfarten skal komme tilbake til å være ett viktig transportmiddel videre er der. Men Westby mener det er nødvendig å tilpasse seg den virkeligheten man er i til enhver tid.

– Jeg tror vi går en tøff vinter i møte, med lav trafikk – særlig utenlands.

Trafikken er nå forventet å holde seg på ett lavt nivå, like lavt som i 2020 gjennom neste år.

–Så håper vi folk er sultne på å reise når det åpnes for det igjen. Og da håper jo vi at det skal gå raskt, avslutter Westby.