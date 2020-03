Gårdeier om husleiedugnad: – Blir helt feil om vi skal ta hele regningen

– Nå handler det om å sikre at de ansatte har et sted å komme tilbake til når denne katastrofen her er ferdig. Det er der kampen står nå, sier mesterkokk og restauranteier Even Ramsvik.

Han og gründer i kontorfellesskapselskapet Mesh, Anders Mjåstad, fronter nå en standardkontrakt under navnet Coa-dugnaden.

Kontrakten gjør at serveringsstedene skal betale en andel av det de eventuelt måtte klare å få i salg mens lokalet holder stengt, og slippe fast husleie.

Advokatfirmaet Wiersholm har utformet kontrakten som flere store eiendomsaktører nå har fått lagt på bordet som en kriseløsning.

Stjernekokken Even Ramsvik kjemper for å sikre arbeidsplasser. Arkivbilde fra 2019. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Vi må stå i den dugnaden sammen og er helt avhengig av et samarbeid, sier Ramsvik, som bruker dagen på Sentralen i Oslo på å lage mat til permitterte ansatte.

Signerte

Ivar Koteng, som er stor gårdeier i Trøndelag, signerte i går kontrakten med Kafe Løkka på Solsiden i Trondheim. Koteng sier han vil tilby tilsvarende kontrakt til 5–6 andre serveringssteder uten rike eiere i ryggen.

Gårdeier Ivar Koteng tilbyr leietakere å slippe leie hvis de ikke har inntekter. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Dermed slipper de å betale leie så lenge de ikke har inntekter, i hvert fall fram til 1. august.

– Vi snakker om to – tre måneder hvor vi ettergir husleie, eller gir svært rabattert husleie til dem som er i en sånn vanskelig situasjon.

– Hvor mye taper dere på dette?

– I første omgang får vi en redusert husleie på fem til syv millioner i kvartalet, sier Koteng, som mener flere bør gjøre som han.

Noe av husleiereduksjonen vil også gå til ham selv som storeier i en annen av leietakerne, som nå får husleiekutt.

– Dette støtter vi, sier fungerende administrerende direktør i Vestaksen Eiendom i Drammen, Sindre Juel Berg.

– Og det vi vil oppfordre andre til å gjøre også. Det er viktig at leietakerne overlever, fortsetter han.

Urettferdig

Hos en av de største gårdeierne i Oslo er tonen en annen.

– Vi står i en situasjon hvor det blir helt feil om vi skal ta hele regningen, sier Carl Erik Krefting.

Gjennom Carucel Eiendom har han hele bygulvet i Bjørvika og eiendommer i Bogstadveien på Majorstua og Thorvald Meyers gate på Grünerløkka.

– Det er fire aktører. Det er leietaker, utleier, banken og til slutt myndighetene som har stengt serveringsstedene. Jeg har snakket med ti av de største gårdeierne. Vi er enige om at bankene og staten må være med å ta regningen da de har pålagt leietakerne restriksjonene, fortsetter han.

Hos bransjekollega Stor Oslo er tonen den samme.

– Staten må yte mer for at denne bransjen ikke skal gå ned, sier administrerende direktør Mathis Grimstad i Stor Oslo Eiendom.

Må bidra

– Staten har lagt enorme summer på bordet, da må de store eiendomsaktørene bidra, sier Rødt-nestleder Marie Sneve Martinussen.

Hun er spesielt bekymret for at store gårdeiere nå skal bidra til at de små restaurantene, konsertstedene og butikkene uten store kjeder i ryggen må stenge dørene for godt.

– De har fått gode muligheter til å permittere, og få økt kreditt så nå må de stille opp for dem som rammes hardest, sier Sneve Martinussen.