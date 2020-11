Går saman om å løfte pensjonistane

Norske pensjonistar har fleire år opplevd ei negativ kjøpekraftsutvikling fordi pensjonane er underregulerte. Trygdeoppgjeret er nemlig slik at alderspensjonistane får 0,75 prosent mindre enn lønsveksten som lønstakarane får. I år med dårlege lønsoppgjer fører dette til at kjøpekraftsutviklinga til pensjonistane er negativ.

Nytt forlik

No har Frp og SV gått saman i ein uvanleg allianse for å løyse problemet, og dei har trua på at dei kan få med seg eit fleirtal. Frp-leiar Siv Jensen drog nemlig linjene tilbake til tidleg 2000-tal i dag. Den gongen gjekk SV og Frp saman om barnehageforliket. Med Ap og Senterpartiet på laget fekk dei med etterkvart med seg stortingsfleirtalet. Den gongen var Høgre, KrF og Venstre i regjering, akkurat som i dag. Avtalen ga ei storstilt utbygging av barnehagar og reduserte barnehageprisar for norske småbarnsforeldre.

– I dag tek vi initiativ til eit nytt forlik, eit pensjonistforlik, sa Jensen.

Denne gongen handlar det altså om dei eldre.

Frp har saman med SV og pensjonistforbundet utarbeida eit forslag som handlar om å legge til rette for meir forutsigbar vekst i pensjonane.

Dei viktigaste forslaga Frp og SV legg fram for Stortinget er:

Pensjonistane skal få gjennomsnittet av løns- og prisveksten

Minstepensjonen skal trappast opp mot EUs fattigdomsgrense

Pensjonistane skal få forhandlingsrett

Meir igjen for pengane

– Vi har sett tap av kjøpekraft gjennom mange år, at pensjonistane får stadig mindre igjen for pensjonen sin, utdjupa Siv Jensen på den felles pressekonferansen mellom SV, Frp og Pensjonistforbundet.

– I SV har vi vore frustrerte over at det ikkje har vore mogleg å få utløyst det som har vore antydningar til eit politisk fleirtal for dette, sa SV-leiar Lysbakken på pressekonferansen.

– Men no har vi funne ein veg som vi håpar skal skape rørsle, sa Lysbakken og peika på at han vil at ein opptrappingsplan for minstepensjonistane skal starte i år.

– Det er jo ein uvanleg allianse mellom SV og Frp, men vi inngår eit forlik kvart 17. år, det neste kjem i 2037, fleipa han.

Pensjonsreformen

Modellen med at pensjonistane får 0,75 prosent mindre enn lønstakarane stammar frå pensjonsreformen som vart vedteken då Arbeidarpartiets Jens Stoltenberg var statsminister. Både SV og Frp sto utanfor då avtalen om reformen vart gjort.

Erna Solbergs regjeringar, der Frp har vore med, har styrt på prinsippa frå Stoltenbergs pensjonsreform som Høgre støtta.

No er Frp ute av regjering, og då Frp la fram sitt forslag til statsbudsjett i går, var 2,5 milliardar kroner til auka pensjonar ei av dei prioriterte sakene dei sa dei ville forhandle med regjeringa om.

Også Arbeidarpartiet er positiv til forslaga frå Frp og SV.

– Det som kjem frå SV, FrP og Pensjonistforbundet er godt nytt for pensjonistane, og i tråd med det Arbeidarpartiet har meint. Vi har sagt at dei med dei lågaste pensjonane må få eit løft, seier Ap-leiar Jonas Gahr Støre.

Arbeidarpartiet har vore meir skeptisk til forhandlingsrett for pensjonistane, men er ikkje avvisande.

Arbeidarpartiet er også open for ei løysing der vi ser på ein type forhandlingspott for pensjonistane, seier Støre i eit skriftleg sitat til NRK.

Regjeringspartia har vist til fungerande arbeids- og sosialminister Henrik Asheim for ein kommentar til forslaget, men Asheim har førbels ikkje hatt høve til å kommentere forslaget.

NRK kjem med meir.