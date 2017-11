Går mot løsning i helikopter-striden – men ingen løsning i kveld

I flere timer har det pågått en intens dragkamp på Stortinget om regjeringens plan for Hæren og Heimevernet.

Sentralt i tautrekkingen står 18 helikoptre som regjeringen vil flytte til Rygge, hvor de skal være dedikert til spesialstyrkene og terrorberedskap i sør.

Et kompromiss fra Regjeringen om å leie inn sivile helikoptre for å sikre helikopterkapasitet på Bardufoss ble lagt på bordet i forhandlingene om forsvarsforliket.

– Det har løsnet, sa en ordknapp Hårek Elevenes, i en knapp pause etter klokken 21.

Utenriks- og forsvarskomiteen har i flere timer sittet i møter uten å komme til enighet, men i 21-draget begynte det altså å løsne.

Det går dermed mot en enighet om et forsvarsforlik – Bardufoss får dermed trolig noe helikopterberedskap.

Arbeiderpartiets Anniken var klokkeklar tidligere i kveld:

– Det er helt uaktuelt for oss å gå på med en løsning som innebærer at det ikke er helikoptre i nord.

Ap støttet først

Arbeiderpartiet støttet opprinnelig tiltaket, men krever nå at Hæren får beholde helikopterkapasitet på Bardufoss.

Komiteen hadde frist til tirsdag med å levere sin innstilling, men de hadde en selvpålagt frist om å komme til enighet innen midnatt.

Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt sier det er flertall på Stortinget for at Hæren skal få helikopterkapasitet, men at det krever mer penger.

– Det er problemet med saken regjeringen har lagt frem at Hæren og Heimevernet er satt på vent. Vi krever mer penger for å styrke landmakta. Det som er viktig er å vedta at Hæren skal helikopter både på Bardufoss og på Rygge og så må det penger på bordet for å få til en slik løsning, sa Huitfeldt.

– Godtar dere sivile helikoptre?

– Hva vi kommer frem til i løpet av kvelden må vi se, men det er viktig for oss å få penger, svarte Huitfeldt.

Vedum samlet opposisjonen

Det var Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum som ville samle opposisjonen på Stortinget til en allianse for å stemme ned regjeringen sin politikk for landmakten i Forsvaret.

En ny langtidsmelding for Forsvaret, Kampkraft og bærekraft, ble i fjor lagt frem av regjeringen. Meldingen fikk flertall i Stortinget med støtte fra Arbeiderpartiet.

Samtidig er det ikke enighet om politikken for landmakten i Forsvaret, det vil si Hæren og Heimevernet.

Detaljene for hvordan regjeringen ville utvikle Hæren og Heimevernet ble lagt frem i oktober. Innholdet imponerte ikke Senterpartiet som ville ha med opposisjonen for å sikre: