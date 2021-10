Går imot Stortinget: Beholder helseattest for eldre sjåfører

Flertallet i Stortinget gikk i februar inn for å skrote kravet om helseattest.

Den må alle over 80 år ha for å beholde førerkortet sitt.

Da ba samferdselsdepartementet både Helsedirektoratet og Statens vegvesen se på hva konsekvensene kunne bli.

– Den fraråder sterkt å fjerne dette kravet fordi det kan ha store konsekvenser for trafikksikkerheten, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) til NRK.

Mot flertallet og stigmaet

Hareide vil la den nye regjeringen avgjøre saken, men håper de vil beholde ordningen som den er.

Nå får man attesten gjennom kognitive og teoretiske prøver hos legen.

– Alle faglige myndigheter anbefaler en slik test. Det er også en bekymring at eldre kanskje velger å ikke gå til legen i frykt for å ikke få beholde sertifikatet, så det er mange gode grunner til å beholde helseattesten, sier samferdselsministeren.

Flere har kalt ordningen stigmatiserende og nedverdigende. Det er ikke Hareide enig i.

– Det er ikke noen som unngår denne helseattesten, det vil gjelde absolutt alle som når den aldersgrensa. Det er ikke noe som er stigmatiserende i seg selv, sier Hareide.

Bård Hoksrud (Frp) er kritisk til at regjeringen går imot Stortinget. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Men det er førstenestleder i Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité, Bård Hoksrud (Frp) uenig i.

– Det handler om diskriminering av en gruppe mennesker, eldre, som opplever dette svært urimelig.

Hoksrud er kritisk til Hareides beslutning om å ikke lytte til Stortingsflertallet.

– Det er ganske overraskende at han velger å se bort fra to stortingsvedtak hvor han er pålagt til å gjennomføre dette.

Kjøretimer for eldre mener flere er et bedre alternativ. Foto: Knut Opeide / Statens vegvesen

Kjøretimer > helseattest

Hoksrud vil la praktiske kjøretimer erstatte dagens ordning hvor teori alene definerer eldres egnethet i trafikken.

– La oss heller bruke ressursene på de som er i risikogruppa slik vi gjør med alle som ikke skal kjøre i trafikken. De tar man fra førerkortet, enten de er unge eller gamle, sier Hoksrud.

Og hans forslag får medhold fra NAF.

– Hvis man tror en sjåfør ikke er i stand til å føre en bil på en trygg måte, burde legen sende vedkommende til en sjåførskole for å ta en test, sier Thor Egil Braadland, myndighetskontakt i NAF.

Han sier NAF har sendt forslaget til samferdselsministeren.

– Det er et spor vi mener han burde ha fulgt opp, for det er veldig spesielt at en statsråd ikke følger opp et stortingsflertall, sier Braadland.

Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk er glad for at helseattesten ikke skrotes. Foto: Erland Knutsen / NRK

Trygg Trafikk mener på sin side at helseattesten er nødvendig.

– Det som kan skje uten er at det er førere på veien som ikke burde være det, sier seniorrådgiver Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk.

Johansen mener helseattesten har stor betydning for trafikksikkerheten.

– Det kan nok oppleves som stigmatiserende og trasig å ikke kunne få kjøre bil lengre, men det er ingen menneskerett. Når man kjører bil er det stort sett bare plikter, en av de at man er i helsemessig stand til det, sier Johansen.

Samferdselsministeren mener det er viktig å se på hvordan man kan utbedre helseattesten, og tar gjerne imot innspill fra flere hold.

– Jeg tror mange har en forståelse for viktigheten av å ha dette for vår alles trygghet. Og jeg tror at denne helseattesten står seg så sterkt at jeg egentlig forventer at også en ny regjering velger å følge fagmyndighetene på en så viktig sak, sier Hareide.