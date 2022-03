Galopperende strømpriser: Far og datter frykter for familiebedriften

– Hun har erfaring fra å jobbe i kaffebar, og jeg har samlet opp masse retroting fra 1960- og 1970-tallet. Og vi elsker jo Gamlebyen, forteller Frode Mortensen.

Sammen med datteren Nora, bestemte han seg for å åpne en kafé- og vintagebutikk i hovedstaden. Den har nå vært i drift i halvannet år.

Men med pandemi og ville strømpriser er det krevende å få bedriften Arv Kaffe & Retro til å gå rundt.

RETROBUTIKK: Frode Mortensen har samlet retrovarer fra loppemarked i både inn- og utland. Foto: Une Solheim / NRK

– Tar ikke ut lønn

– Til tross for at vi er sentralt i Oslo er vi på marginene når det gjelder inntjening. Og de økte strømprisene er det som kan føre til at vi ikke overlever denne perioden, sier han.

Mortensen forteller at det ikke er rom for å ta ut noe utbytte, og understreker at det er forventet i en oppstartsbedrift.

– Men det er klart at nå, etter 1,5 år, så håper vi å kunne få ut noe mer enn å bare betale offentlige avgifter, strømregning og arbeidsgiveravgift, sier han.

NABOLAGSKAFÉ: Familiebedriften Arv Kaffe & Retro ligger i bydel Gamle Oslo i hovedstaden. Foto: Une Solheim / NRK

Rekorddyre strømpriser

Kaféeieren fra Helgelandskysten er ikke alene om å bekymre seg for neste strømregning.

Krigen i Ukraina og Vestens økonomiske straffetiltak mot Russland har ført til skjelvinger i verdensmarkedene. Det har blant annet bidratt til å presse energimarkedene i Europa ytterligere.

Denne uken ble det satt ny prisrekord. I Oslo, Kristiansand og Bergen koster det nå 10 kroner per kilowattime inkludert avgifter.

Nå krever Høyre at regjeringen tar grep.

– Får ingen svar

– Vi etterlyser jo at regjeringen kommer på banen med en form for støtte for de mindre bedriftene i Norge, sier Tina Bru, finanspolitisk talsperson i Høyre.

KREVER ORDNING: Tina Bru, finanspolitisk talsperson i Høyre, krever strømstøtteordning til næringslivet. Foto: Terje Pedersen / NTB

Så langt har regjeringen sikret strømstøtte til husholdninger, landbruket og frivilligheten. Men næringslivet må fortsatt klare seg på egen hånd.

– Nå er det mange som rett og slett er redde for at de må stenge dørene, advarer Bru.

Hun kritiserer regjeringen for at de ennå ikke har fått på plass en strømstøtteordning for bedriftene.

Selv foreslår Høyre å sette av 2 mrd. kroner til en søknadsbasert kompensasjonsordning for næringslivet.

Ingen strømstøtte med det første

Ifølge næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) er det så langt ikke aktuelt for regjeringen å bistå bedriftene.

– Bedrifter er vant til at priser går opp og ned. Det gjelder i en rekke markeder, som råvarer, strøm, frakt og valuta. Spørsmålet blir da om staten skal kompensere for slike svingninger eller ikke, sier han.

AVVISER STØTTE: Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) sier det så langt ikke er aktuelt med en strømstøtteordning til næringslivet. Foto: Torstein Bøe / NTB

Han legger til at regjeringen hele tiden må vurdere grensene mellom hva som er bedriftenes og statens ansvar.

– Det er ingen tvil om at det er en ekstraordinær situasjon med høye kraftpriser i deler av landet. Vi har satt ned elavgiften, og rundt én milliard av denne reduksjonen kommer bedriftene til gode.

Men flere bedrifter forteller at nedsatt elavgift ikke har bidratt i særlig stor grad.

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er også blant dem som trygler regjeringen om å rask etablere en strømstøtteordning.

Vestre utelukker ikke at andre tiltak kan komme på bordet.

– Regjeringen følger utviklingen nøye og vi avviser ikke at det kan bli aktuelt å vurdere nye grep, avslutter han.