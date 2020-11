Gahr Støre: – Tøff jobb å forene USA

– Det bildet vi får, uansett hvilken vei dette går, er et dypt splittet land. Det er to kandidater med et ulikt budskap som splitter landet nesten helt på midten. Det blir uansett en tøff jobb å forene det i ettertid, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til NRK.

Norske politikere har stilt vekkerklokken tidlig i dag. De følger i likhet med resten av verden opptellingen av stemmer i USA.

For hvem som er i Det hvite hus etter 20. januar, kan få stor betydning for Norge og Europa

Foreløpig viser opptellingen av stemmer et jevnt resultat. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) hadde ventet at valget ville bli jevnt.

– Vår oppfordring til begge kandidater er å bidra til å skape forsoning etter en valgkamp som har vært ganske spent og spesiell, og preget av at USA er hardt rammet av pandemien, sier hun til NRK.

– Planlagt for begge utfall

Trump har i morgentimene sagt at valget er en svindel av det amerikanske folk. Han vil få stanset stemmegivningen ved å ta saken til Høyesterett.

Eriksen Søreide venter på at delstatene skal bli ferdig med opptellingen, og stoler på at det demokratiske demokratiet håndterer påstander om valgfusk.

– Vi har planlagt for begge utfall, enten det blir en ny Trump-periode eller en Biden-periode. USA har 200 års historie med å gjennomføre demokratiske valg. Jeg har tillit til at institusjonene også denne gangen vil få det til, sier hun.

FORBEREDT: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) hadde ventet et jevnt valgresultat i USA. Foto: Siri Saugstad/NRK

– Må tenke oss om i Norge

Venstre-leder Guri Melby mener USA trenger politikere som kan dempe splittelsen i det amerikanske samfunnet.

– Vi må bare håpe at vi får politikere i Det hvite hus og i Senatet som i større grad enn frem til nå har evne til å bygge bro og skape samarbeid, sier hun til NRK.

Venstre-leder og kunnskapsminister Guri Melby. Foto: Håkon Mosvold Larsen / Håkon Mosvold Larsen

I tillegg til kampen om presidentvervet, vil valget også avgjøre sammensetningen i de folkevalgte forsamlingene i Kongressen, Representantenes hus, og 35 av 100 seter i Senatet.

SV-leder Audun Lysbakken mener det foreløpig resultatet bør være en vekker for Norge.

– Disse årene med Trump, og også utsiktene for et valg hvor han i hvert fall er nær å vinne gjenvalg, er et tydelig tegn om at vi må tenke oss om i Norge. Vi kan ikke være så avhengig av USA som vi er i dag, sier han til NRK.

SV-leder og stortingsrepresentant Audun Lysbakken. Foto: Terje Pedersen

Lysbakken får støtte av Rødt-leder Bjørnar Moxnes, som mener regjeringen har opptrådt underdanig overfor Trump.

– Nå må vi rive oss løs fra Trumps USA. Det må vi gjøre uansett hvem som vinner dette valget, sier han.

– Et nytt USA og verden

Gahr Støre var utenriksminister samtidig som demokratenes kandidat, Joe Biden, var visepresident under president Barack Obama fra 2008 til 2016.

– Trumps syn på internasjonalt samarbeid har vært i stor kontrast til det som tradisjonelt har vært norsk syn. Hvordan han vil se det i en ny periode, det vet vi ikke. Biden er kjent fra tidligere perioder, men vil også måtte håndtere et nytt USA og verden. For Norge er det viktig å ha et så forutsigbart forhold til USA som mulig, sier Gahr Støre.

Trump har trukket USA ut av flere internasjonale avtaler. Det gjelder en rekke handelsavtaler, atomvåpenavtalen med Iran, og FNs klimaavtale.

I tillegg har USA under Trump trukket den økonomiske støtten til Verdens helseorganisasjon på grunn av koronahåndteringen.

Stortingsrepresentant for KrF, Hans Fredrik Grøvan. Foto: Fredrik Hagen

Stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan i KrF håper utviklingen snur.

– For Norge er det ikke tvil om at det å ha en president som etter min oppfatning både kan være en viktig pådriver for internasjonale klimaavtaler, det å spille en rolle i Verdens helseorganisasjon, vil være viktig.