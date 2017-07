Ga millionbeløp til kreftforskning – nå er behandleren svindeltiltalt

Torhild og mannen donerte 2,8 millioner norske kroner til den alternative behandleren for at hun skulle fortsette behandlingen av datteren og andre norske pasienter. De pantsatte huset, og må nå nedbetale lån på huset for andre gang.

De hevder behandleren påsto hun trengte pengene til å finansiere et kreftforskningssamarbeid med Karolinska institutet på immunterapi med laser.

Men pengene fra donasjonen ble brukt på et feriehus verdt 3,8 millioner svenske kroner, ifølge den svenske politiadvokaten Jens Nilsson, som er aktor i den varslede rettssaken mot den svenske kvinnen.

– Det er jo helt grusomt, at vi sitter og betaler 18. 000 i måneden på et feriehus i Sverige, sier Torhild Sundt til NRK.

Deler av donasjonen skulle også gå til nytt laserutstyr som behandleren sa hun trengte til behandling av kreftpasienter, og for å fortsette sin virksomhet i Norge.

Fikk tillit

Datteren fikk diagnosen uhelbredelig brystkreft i 2010. Fire år senere begynte å hun å gå til den svenske alternative behandleren, som hun hadde fått anbefalt gjennom venner.

Kvinnen skal ha drevet med såkalt CET-behandling av pasienter i en periode på 30 år. Behandlingen er immunterapi med laser på kreftpasienter. Det bekrefter også avisa Fædrelandsvennen som omtalte saken første gang i 2015.

På nyåret 2015 skal kvinnen ha krevd tre millioner fra familien.

Ifølge politiadvokat Nilsson ble pengene betalt inn til kvinnens konto i februar samme år. Måneden etter ble de tatt ut og brukt for å betale et feriehus i Sverige.

Ble presset for penger

Ifølge tidligere styremedlem av Bistandsforeningen til forskning, utvikling og behandlingsstøtte, Harald Furu, ble familien Sundt satt under press av den svenske kvinnen.

– Bistandsforeningen donerte 200 000 kroner til behandleren, forteller tidligere styremedlem av Bistandsforeningen til Forskning & Utvikling og Behandlingsstøtte, Harald Furu. Foto: Privat / Privat

– Flere pasienter opplevde økt livskvalitet av behandlingen. Derfor ble familien satt under et enormt press da behandleren truet med å stoppe tilbudet til norske pasienter. Dette gjorde at familien Sundt ville donere 2,8 millioner norske kroner mot at vår forening bidro med resten, sier Furu.

Etter donasjonen fikk Furu tilbakemelding fra flere pasienter at kvinnen avlyste avtaler i siste liten, noe som skapte usikkerhet om videre behandlinger. Ifølge en artikkel i avisen Fædrelandsvennen i 2015, mottok Sundt heller aldri kvitteringer for innkjøp av nytt utstyr.

– Da bistandsforeningen fikk kunnskap om at den svenske kvinnen ikke hadde en avtale med Karolinska slik hun hevdet, ble hun konfrontert med dette, sier Furu.

Etter denne kontakten anmeldte familien Sundt og bistandsforeningen kvinnen for svindel.

Benekter svindel

NRK har vært i kontakt med kvinnens forsvarer Sargon De Basso. Han skriver i en epost at klienten ikke erkjenner skyld.

Kvinnens forsvarer Sargon De Basso skriver i en mail til NRK at hans klient benekter å ha gjort noe kriminelt. Foto: Pressefoto / Advokatfirma De Basso

– Det eneste jeg kan si i dag, er at hun nekter for å ha gjort noe kriminelt, og benekter ansvar. I tillegg har hun ingen kommentar, skriver De Basso.

Han er blitt gjort kjent med inneholdt i artikkelen og påstandene som rettes mot hans klient.

Lang prosess

Familien Sundts svenske advokat, Michael Fischbein, forteller at det har vært en lang prosess for å få kvinnen tiltalt, men at de nå er veldig fornøyde.

Han hevder det foreligger sterke beviser for behandlerens skyld:

– Aktor får ikke ta ut tiltale med mindre det er sterke bevis for skyld. Jeg mener aktor har funnet sterke bevis mot kvinnen, forteller Fischbein.

– Det har vært en lang prosess for å få behandleren tiltalt, sier Torhild og Jarle Sundts advokat Michael Fischbein Foto: Juristhuset / Juristhuset

Hjemme i Songdalen håper Torhild at retten vil dømme den svenske behandleren for svindel.

– Vi får bare håpe det er noe rettferdighet igjen i verden. De sier det var forsettlig, at hun hele tiden hadde bestemt seg på å bruke penger på huset, og ikke på å forske. Det er jo ganske hard kost, så vi får håpe hun blir dømt, sier Sundt.

Hvis kvinnen blir dømt skyldig kan hun få en dom på opptil seks års fengsel for svindel, og hun må betale tilbake pengene fra donasjonen.

– Strafferammen i slike saker er fra minimum seks måneder til seks års fengsel, sier Jens Nilsson politiadvokat i Sverige.