På bildet ser man Tysklands forbundskansler Angela Merkel lene seg mot USAs president Donald Trump med begge hendene plassert på bordet.

Hun står omkranset av flere verdensledere, blant dem Japans statsminister Shinzo Abe, mens Trump sitter.



Da Angela Merkel delte bildet på sin instragramkonto tok det av i sosiale medier.

Donald Trump sitter med armene i kors og ser utover i rommet med et ansiktutrykk som er vanskelig å tyde.

«Er han sint? Kjeder han seg? Morer han seg?» spør avisen Washington Post.

Trumps sikkerhetsrådgiver John Bolton står ved siden av ham med en mappe i hendene.

På bildet kan man også se deler av ansiktet til Frankrikes president Emmanuel Macron, ved siden av Merkel. Emmanuel Macrons mange rynker i pannen avslører et spørrende blikk rettet mot Trump.

Bak Macron kan man skimte hodet til Storbritannias statsminister Theresa May.

Japans statsminister Shinzo Abe er mer synlig og har i likhet med Trump et ansiktsutrykk som kan være vanskelig å tyde, men på sosiale medier er analysen klar.

Dette bildet oppsummerer toppmøtet på glimrende vis, heter det på Twitter.

Trump trekker USAs støtte til G7s slutterklæring

Etter at G7-toppmøtet ble avsluttet, ble det klart at USAs president Donald Trump har bedt landets representanter om likevel ikke å støtte slutterklæringen.



Trumps begrunnelse for den plutselige helomvendingen er det han kaller «falske påstander» fra Canadas statsminister Justin Trudeau, som Trump mener Trudeau fremsatte under en pressekonferanse lørdag kveld.

Samtidig kaller Trump sin canadiske kollega både «svak og uærlig».



Kort tid etter Trumps twitterutspill svarte Trudeau at hans uttalelser etter toppmøtet, der han blant annet lovet å innføre tilsvarende straffetoll som USA har innført mot Canada, kun var gjentakelser av ting han har sagt tidligere.



