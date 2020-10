I dag kom avgjørelsen som to stridende parter i Norges største enkeltstående moske har ventet på siden november i fjor. Fylkesmannen i Oslo og Viken trekker et varsel om å slette Tawfiiq Islamsk Senter som trossamfunn. Dermed vil tilbakeholdt statstilskudd på til sammen 16 millioner kroner trolig bli utbetalt i løpet av kort tid.

Fylkesmannen bekymret

Men ingenting tyder på at striden i moskeen, som var årsaken til at statsstøtte ble tilbakeholdt, er over.

Fylkesmannen skriver i sitt brev i dag, at «Selv om vi har trukket varselet, ser vi med stor bekymring på hvordan den interne konflikten i trossamfunnet har fått utvikle seg. Vår bekymring er basert på de ulike henvendelsene i saken, den omfattende media-omtalen og omstendighetene rundt gjennomføringen av det ekstraordinære årsmøtet 08.08.20, der politiet ble tilkalt for å opprettholde orden».

–Vi mener at vilkårene for å registrere seg er oppfylt. Da har vi ikke noe grunnlag for å slette trossamfunnet selv om det fortsatt er store uenigheter, sier Hege Skaanes Nyhus, seksjonssjef hos Fylkesmannen i Oslo og Viken.

NRK har fulgt striden i Tawfiiq moskeen siden i fjor høst. Foto: Cicilie Andersen / NRK

To grupper kjemper om makt

Konflikten i moskeen står mellom det sittende styret, og en utfordrergruppe som mener det sittende styret ikke har legitimitet. De to gruppene har begge sagt at de representerer moskeen.

I et brev i fjor skrev Fylkesmannen «I det vi ikke har mottatt en endelig avklaring i saken om hvem som er det lovlige valgte styret og hvilket vedtektssett som gjelder, er det nødvendig å gå til det skrittet og varsle sletting av Tawfiiq Islamsk Senter fra vårt register»

Men i dag er det sittende styret fornøyd. Forstander i moskeen, og representant for det sittende styret, Hakim Ismail, mener dette er en god avgjørelse.

-Dette er en fornuftig og riktig avgjørelse.

-Hva tror du dette betyr for konflikten i moskeen?

-Jeg tror det betyr at konflikten blir mindre. Man kan komme til enighet. Nå kan ikke gruppen som utfordrer, lenger bruke statsstøtten som pressmiddel, sier Hakim.

Mener statsstøtten ikke kan utbetales

Åse Schei er advokat for utfordrergruppen. Hun sier hun er glad for at trossamfunnet ikke slettes. Men hun mener fylkesmannen ikke kan utbetale statsstøtten, før konflikten i moskeen er ryddet av veien.

–Det sittende styret må ha en legitimitet blant moskeens medlemmer. Vi mener styret ikke er lovlig valgt. Det har også vært uenighet om hvilke vedtekter som gjelder. Det må det også være en enighet om. Dette må på plass før fylkesmannen kan utbetale støtte, mener Schei.

–Konflikten vil fortsette

SV-politiker Abdi Said mener dette er en trist dag for det norsk-somaliske miljøet. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

SV-politikeren Abdi Said, som er vara i Oslo bystyre, mener ingen av de to konkurrerende gruppene bør styre moskeen. Han mener dette er en trist dag for det norsk-somaliske miljøet.

–Dette er beklagelig. Jeg tror det sittende styret vil oppfatte dette som grønt lys for måten de styrer moskeen på. De oppfatter ikke dette som en motivasjon for å åpne opp moskeen: Å få kvinner og unge inn i styret, mener Said.

Han tror konflikten i moskeen bare vil fortsette, med fylkesmannens vedtak.

–Hvis det ikke skulle dukke opp noe helt spesielt, så vil statstøtten bli utbetalt i løpet av kort tid, en uke til 14 dager, sier Hege Skaanes Nyhus hos Fylkesmannen i Oslo og Viken.