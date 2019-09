Fylkesledere i Venstre støtter utspillet til Abid Raja om «brun propaganda»

– Jeg synes ordbruken om brun propaganda var riktig, sier fylkesleder Sjur Skjævesland i Hedmark Venstre.

Det sier han etter at det igjen har stormet rundt regjeringssamarbeidet etter at stortingsrepresentant for Venstre og den svært så tydelige Abid Raja nylig kom med karakteristikker av regjeringspartneren Frp.

Raja viste i et NRK-intervju til Frp-utspill i valgkampen om snikislamisering og båtmigranter og anklaget Frp for å spre «brun propaganda».

– Vi skal si klart og tydelig fra hver gang Siv Jensen eller Sylvi Listhaug kommer med brun propaganda. Da skal ikke lenger Venstre tie. Å tie er å akseptere. Og jeg nekter i fortsettelsen å akseptere det, sa Raja til NRK.

Venstre-leder Trine Skei Grande gir støtte til Raja. Foto: Terje Bendiksby / NTB SCANPIX

Grande stilte seg bak Raja

Lørdag gikk Venstre-leder Trine Skei Grande ut og slo fast at Raja uttalte seg på vegne av hele partiet når han anklager regjeringskollega Frp og Siv Jensen for å spre «brun propaganda» og fremme rasisme.

På spørsmål om Trine Skei Grande er enig i at Frp kommer med «brun propaganda», svarer hun i en sms til NRK:

– Ja, det er helt greit å gi klar beskjed, slik både statsministeren og jeg har gjort når retorikken går for langt og ikke er i tråd med regjeringens politikk.

Fylkesleder Sjur Skjævesland i Hedmark Venstre. Foto: Stein Schinstad / NRK

«Brun propaganda» riktig ordbruk

Flere fylkesledere NRK har snakket med søndag viser at Raja også har støtte nedover i partiet. Fylkesleder Sjur Skjævesland i Hedmark Venstre har ingen problemer med å slutte seg til uttalelsene til Raja.

– Jeg synes ordbruken om brun propaganda var riktig. Jeg kobler beskrivelsen brunt til holdninger som handler om menneskesyn og som bidrar til å splitte mennesker, noe jeg er sterkt imot. Sånn som Abid Raja forklarer uttalelsene, slutter jeg meg til dem. Frps utsagn om snikislamisering bidrar til splitting og til et negativt syn på innvandrere som jeg tenker er skadelig, sier Skjævesland.

Fylkesleder Ragnhild Helseth i Møre og Romsdal Venstre. Foto: Sissel Brunstad / NRK

– På tide

Fylkesleder Ragnhild Helseth i Møre og Romsdal Venstre mener det var på tide at noen satte ned foten:

– Jeg har sett det Abid Raja har skrevet, og at Trine støtter det. Jeg tror det var på tide at noen satte ned foten. Om Frp ikke har intensjon om å drive med brun propaganda, må de i hvert fall få en tilbakemelding på at det kan oppfattes slik. Det er ikke gjengs blant Frp-ere, det er ikke slik at alle Frp-ere holder på sånn, det er særlig Sylvi Listhaug som utmerker seg, sier hun.

Fylkesleder i Oslo Venstre, Espen Ophaug mener det er liten tvil om at Raja satte ord på en frustrasjon i partiet:

– Det er klart at Venstre synes det er fryktelig tungt å leve med en regjeringspartner som hausser opp en stemning. Det tror jeg alle i Venstre synes er vanskelig og problematisk.

Fylkesleder i Oslo Venstre, Espen Ophaug. Foto: Oslo Venstre

Brun propaganda i kampens hete

Fylkesleder i Viken Venstre, Arjo van Genderen gir også sin støtte til Raja:

– Frp er ikke et brunt parti, men av og til, i kampens hete når de blir desperate, er det mennesker i Frp som kommer med brun propaganda og innvandrerfiendtlige utsagn. Jeg støtter Abid Raja og er glad for at Trine var så tydelig på at han snakker på vegne av hele Venstre.

Flere har beskyldt Abid Raja for at kritikken er et forsøk på å posisjonere seg i Venstre, etter lederdebatten som dukket opp etter partiets svake valgresultat.

– Jeg tror ikke dette er posisjonering fra Abid Rajas side. Som norsk muslim er dette veldig viktig for Abid personlig, han føler det på egen kropp, sier Arjo van Genderen.