Fylkesledere i Venstre krever endringer i partiets ledelse

De siste dagene har debatten rast om partileder Trine Skei Grande er riktig person til å lede Venstre fram mot stortingsvalget i 2021, etter at partiet mandag gjorde sitt dårligste valg siden 2003.

Misnøyen etter krisevalget har gjort at flere i Venstre har tatt til orde for utskiftninger i partiledelsen.

Fylkesleder Petter N. Toldnæs i Agder Venstre mener det er behov for at partiet staker ut en ny og klar retning foran stortingsvalget i 2021 etter det skuffende valgresultatet på 3,9 prosent i kommune- og fylkestingsvalget.

– Jeg tror også det er viktig at vi også vurderer hvordan vi kan klare å bygge opp nye profiler som kan være med på å gi partiet et løft framover.

– Har du sendt inn noen konkrete forslag til valgkomiteen?

–Jeg har spilt inn noen forslag til valgkomiteen allerede. Jeg mener det er viktig å gi både Sveinung Rotevatn og Guri Melby fremskutte posisjoner i partiet.

Ønsker fornyelse

Toldnæs opplyser at de også vil ha et møte i Agder Venstre i neste uke sammen med valgkomiteen.

–Da vil vi diskutere videre, også vil nok også fylkeslaget sende inn noen klare ønsker om hvem som vi ser for oss skal være en del av både ledertrio og sentralstyre.

Han legger vekt på at partiet har behov for fornyelse.

–Det tror jeg også at valgkomiteen kommer til å legge vekt på i deres arbeid fram mot deres innstilling.

Fylkesleder Roger Granum i Oppland Venstre ønsker i likhet med Toldnæs en vurdering av dagens ledelse.

– Jeg har kommet med forslag om endringer i ledelsen, bekrefter han til NRK.

Han utelukker imidlertid at hele ledelsen bør skiftes ut.

– Vi må ha kontinuitet og en ledelse som forstår at reformer må være forankret i befolkningen. Man kan ikke bare gjøre vedtak uten forankring, sier han.

Fått flere forslag om endringer

Klokken tre i dag møttes Venstres Valgkomite i Oslo til sitt første møte etter valget. Der sto fornyelse på agendaen.

Fristen for å sende inn forslag på kandidater til Venstres sentrale ledelse er satt til 15. oktober. Alle medlemmer, samt lokal- og fylkeslag har mulighet til å sende inn forslag på kandidater som skal velges på Venstres landsmøte i 2020.

Etter det NRK erfarer har valgkomiteen allerede fått inn flere forslag om endringer i ledelsen.

På vei inn til møtet sa leder av Venstres valgkomite, Per A. Thorbjørnsen at han var overrasket over den store interesse for Venstre og ledervalget. Han la vekt på at alle medlemmer skal få uttale seg fremover.

– Enkeltmedlemmer skal få si sin mening. Vi inviterer alle til å sende inn ønsker og er opptatt av en grundig debatt.

– Hvor skuffet er folk der ute?

– Mange er skuffet. Skuffelsen er å ta og føle på akkurat i øyeblikket.

Ønsker Rotevatn som nestleder

Fylkesleder Ragnhild Helseth i Møre og Romsdal Venstre legger heller ikke skjul på at hun mener det er behov for utskiftninger i partiets ledelse. Hun understreker at dette er hennes egen oppfatning og at saken ikke har vært diskutert i Møre og Romsdal Venstre enda.

– Det er nødvendig å tilføre mer energi for å tydeliggjøre våre saker. Vi trenger nye folk som supplement, det trengs supplement til dagens partiledelse.

Helseth ønsker ikke å peke på hvem i partiledelsen som må ut, men hun kunne gjerne sett for seg Sveinung Rotevatn som ny nestleder i partiet. Hun peker også på Guri Melby, Elvestuen og Abid Raja som hun mener gjør en god jobb for partiet.

Ordførerkandidat Per Øyvind Grimsby for Sirdal Venstre forteller til NRK at han selv har sendt inn innspill på endringer i Venstres ledelse til Agders representant i sentralstyret. Selv skulle han gjerne sett Venstre-ordføreren Alfred Bjørlo som partileder.

– Det er åpenbart at partiet trenger folk som Bjørlo, som har utstråling, entusiasme og greier å formidle løsninger som funker.

Bjørlo gjorde et kjempevalg i den nye kommunen Stad, hvor Venstre endte opp med en oppslutning på 36,2 prosent. Det er nesten ti ganger så høy oppslutning enn hva partiet fikk nasjonalt.

Venstre-ordføreren som tidligere skal ha blitt kalt «psykopat» av Venstre-leder Trine Skei Grande, sa tirsdag til NRK at det vil være «en skikkelig runde på sammensetningen av partiledelsen i månedene fremover».

Vil bytte ut Grande

Venstres ordførerkandidat i Voss, Elin Seim, sier til Dagbladet at hun har fått nok av dagens partiledelse og ber Trine Skei Grande trekke seg som partileder av hensyn til partiet.

Til NRK utdyper hun at for mange i Venstre har mistet troen, og at det er nødvendig å gjøre endringer i ledelsen for å skape ny motivasjon.

– Venstre har mye god lokalpolitikk som ledelsen i Oslo ikke klarer å synliggjøre. Både Rotevatn og Melby er gode kandidater, men jeg har et par navn til på lista som jeg ikke vil si. Enda har jeg ikke formelt sendt inn forslag til Valgkomiteen, men kommer til å gjøre det.

Hun mener partiet har tapt mange stemmer på grunn av partilederen, og viser til at partiet har fokusert på feil saker under valget.

– Folk kommer bort til oss og sier at Venstre bare er opptatt av tullesaker, av pels og hasj.

Trine Skei Grande sier direkte på Dagsrevyen torsdag kveld, at hun forstår at folk er frustrert.

– Det må være lov å utrykke frustrasjon og jeg tror partier må fornye seg hele tiden. Men så må jeg få muligheten til å utrykke min plan på hvordan vi skal løfte oss videre. Valgkomiteen skal også få rom til å gjøre jobben sin på en skikkelig måte.

Peker også på Melby og Rotevatn

Leder Sondre Hansmark i Unge Venstre, som også er medlem i Venstres Valgkomite, peker i likhet med sine partifeller på Sveinung Rotevatn og Guri Melby som kandidater til partiledelsen.

– Dagens ledelse er for gamle. Det er på tide med fornyelse, og Rotevatn og Melby er gode kandidater. Venstre bør også ta til orde for å få noen tyngre statsrådsposter, for eksempel utdanningsminister eller justisminister.