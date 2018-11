Fylkesledere i KrF vil ikke at Hareide varsler eventuell avgang før skjebnevalg

Spørsmål: Bør Knut Arild Hariede avklare om han fortsetter som leder hvis han taper før landsmøtet stemmer?

Per Sverre Kvinlaug, fylkesleder i Agder (Blå delegat):

– Dette er et veivalg, ikke et partiledervalg. Vi bør ha fokus på veivalget, ikke det som skjer etterpå.

Erik Næs, fylkesleder i Telemark (Rød delegat):

– Dette er et retningsvalg, ikke et partiledervalg.

Laila Eliassen, fylkesleder i Vestfold (Blå delegat):

– Hareides fremtid bør ikke være en del av avstemmingen. Det får vi ta etterpå.

Beate Bondevik Lie, fylkesleder i Sogn og fjordane (Rød delegat):

– Vet ikke.

Ingerlin Noresjø, fylkesleder i Nordland (Rød delegat):

– Det er naturlig at han avklarer dette på forhånd. Dette er ikke bare et retningsvalg, men også et partiledervalg.

Arne Willy Dahl, fylkesleder i Akershus (Rød delegat):

– Nei, det vil være å legge et press på landsmøtet som ikke hører hjemme i denne saken.

Brynjar Høidebraaten, fylkesleder i Østfold (Blå delegat):

– Ingen kommentar.

Espen Andreas Hasle, fylkesleder i Oslo (Rød delegat):

– Jeg håper han fortsetter som leder og at landsmøtet tar inn over seg alvoret som ligger i situasjonen.

Oluf Maurud, fylkesleder i Hedmark (Rød delegat):

– Nei, det blir bare forstyrrende. Han har hele tiden sagt at dette ikke skal være et lederspørsmål.

Hege Irene Fossum, fylkesleder i Buskerud (Blå delegat):

– Nei, dette er et retningsvalg og ikke et ledervalg.

Oddny Helen Turøy, fylkesleder i Rogaland (Blå delegat):

– Hans lederskap bør ikke være en del av avstemmingen. Vi skal ta stilling til i hvilken retning partiet skal ta.