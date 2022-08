Funkygine meiner barseltilbodet er for dårleg

Jørgine Massa Vasstrand (33), også kjend som Funkygine, har fødd fire barn. Sist ho fødde var i januar i år.

33-åringen meiner sjukehusa burde ta betre vare på både gravide og fødane, slik at dei har det overskotet dei treng for å ta vare på eit barn.

– Nå kan ikkje eg så veldig mykje, men eg antar at det må vera mykje dyrare å driva brannsløkking i etterkant enn å ta nokon enkle forholdsreglar.

Fekk beskjed om at det var fullt

Etter å ha gått på overtid for fjerde gong, blei Vasstrand nøydd til å få sett i gang fødselen på sjukehuset.

Det var eigentleg noko alle rekna med at kom til å skje, fortel ho.

OVERTID: Jørgine Massa Vasstrand har måtta setta i gang fødselen ved alle fire fødslar fordi ho har vore på overtid.

På Ahus var det hektisk. Sjølv om ho hadde fått time, fekk ho beskjed om at det var fullt ein time før dei skulle setta i gang fødselen.

– Det å då å bli sendt heim og kanskje ikkje føla heilt at ein er set i system nokon stad, men at ein berre er ein del av eit stort maskineri som dessverre ikkje har kapasitet, det er litt tungt å svelga.

Timane blei avlyst to gonger til av same grunn.

– Nå har eg heldigvis veldig mange rundt meg som tar vare på meg og passar på, men eg kan jo tenka meg at det er endå tøffare om du står i det åleine.

– Krevjande både fysisk og psykisk

Vasstrand prøvde seg derfor på eit anna, mindre, sjukehus. Der var det ledig, og firebarnsmora fekk ei heilt ny oppleving.

– Eg trur det ein føler på når ein er gravid, uansett om det er første eller fjerde gong, er at du gjerne vil at helsepersonellet skal omfamne deg litt. At nokon skal sjå på deg og seia «Eg veit kva du heiter. Eg veit når du har termin. Me tar vare på deg».

Det meiner Vasstrand er noko som manglar, spesielt på dei store sjukehusa.

– Eg tenker det er ein utruleg uheldig måte å driva på, seier Vasstrand.

Sjølv om ein fødsel er det mest naturlege i verda, er det utruleg krevjande både fysisk og psykisk, fortel ho.

OMFAMNA: Vasstrand sakna oppfølging og kontakt med tilsette ved sjukehuset under graviditeten. Då ho byta frå Ahus til Kongsvinger sjukehus, som er eit mindre sjukehus, fekk ho ei heilt ny oppleving.

– Ein ser jo også at det er fleire og fleire som slit med fødselsdepresjon, som har plager i etterkant, eller ikkje får god nok oppfølging med trening av bekkenbotn.

Slår alarm

Tillitsvalde slo tidlegare i år alarm om jordmormangelen på sjukehusa på Austlandet. Dei sende fleire bekymringsmeldingar.

Jordmødrer i Oslo varsla at kvaliteten på fødetilbodet har blitt verre og verre dei siste åra.

I det eine brevet står det mellom anna at jordmormangelen gjer at fleire kvinner ikkje får beskjed om kor mykje dei blødde eller blei sydd under fødselen.

Initiativtakar til organisasjonen Barselopprøret, Cecilia Ingulstad, seier at sjukehusa nå er i ein så pressa situasjon at fleire kvinner ikkje får koma inn på sjukehuset for å føda.

– Kvinner føder heime, undervegs eller i døra på sjukehuset, så frykta for å ikkje nå fram, gjeld ikkje berre kvinner som bur langt unna sjukehusa i distrikta.

Ho fortel at mange fødande opplev å nesten ikkje sjå ei jordmor når dei kjem inn på sjukehuset. I sommar har jordmødrer måtta hjelpe til på fleire fødslar samtidig, seier Ingulstad.

Ein veg å gå

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Karl Kristian Bekeng (Ap), seier at det framleis er ein veg å gå for å få på plass ei god svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg.

Samtidig peiker han på at Noreg er gjer det bra samanlikna med andre land.

– På kvalitetsindikator på spedbarnsdøydelegheit og sånne ting ligg me veldig godt an. Også på tilbakemeldingar ein gjer systematisk er dei fleste nøgd. Men det betyr ikkje at me ikkje kan bli betre.

Bekeng fortel at regjeringa har løyvd meir pengar til utdanning av jordmødrer og auka grunnstøtta til sjukehusa, slik at dei kan tilsetta fleire jordmødrer.

Ingulstad i Barseloppgjeret meiner at å overleve ein fødsel må vera minstekrav.

Førre gong gravide og fødande blei spurt om deira oppleving av tilbodet var i 2017. Ingulstad meiner ein nå burde spørja fødande på ny.

– Veldig mykje kan ha skjedd sidan 2017.

Regjeringa held for tida på å arbeida med Nasjonal helse- og samhandlingsplan, der svangerskaps-, fødsels- og barselomsorga skal inn. Planen skal vera ferdig neste år.