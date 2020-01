Juritzen var en av mange som fylte domkirka, som rommer mellom 800-900 mennesker. Ifølge politiet måtte mange i køen snu på grunn av plassmangel.

Forleggeren er ikke overrasket over at Ari Behn var så folkekjær:

– Jeg kjente kjærligheten mange kvartaler unna før jeg kom ned hit. Det vet jeg Ari ville ha satt pris på, sier Juritzen.

Forlegger Arve Juritzen sier han ikke er overrasket over at Ari Behn var folkekjær, og minner om at vi ikke må glemme at han var en ordkunstner av en forfatter.

Stod i kø siden klokka 08

Elise Kolstø og Elisabeth Kallevik Nesheim var i Nidaros domkirke da Ari Behn gifta seg med prinsesse Märtha Louise. I dag stod de først i køen for å hedre avdøde Behn.

– Vi reiste i går for å være her klokka åtte i morges, sier Inger Elise Kolstø fra Karmøy til NRK.

Venninnene sier det var utrolig sterkt da dødsbudskapet kom 1. juledag.

– Det var så uventet. Vi visste at han sleit litt, men det var likevel uventet. Det at så mange har valgt den vanskelige veien sier noe om samfunnet vårt. Vi skal være så vellykka på alle måter. Vi bør være mer medmennesker og prøve å se hverandre, sier Kolstø.

– Våre varmeste tanker til familie, og spesielt døtrene, at de kan klare å dele en så vond dag med oss, vanlige folk. Det er stort rett og slett, sier Elisabeth Kallevik Nesheim fra Vindafjord.

Inger Elise Kolstø og Elisabeth Kallevik Nesheim fra Karmøy og Vindafjord stilte seg opp utenfor domkirken klokka 8 fredag morgen

– Ari så folk

De to venninnene har deltatt både i glede og sorg.

– Vi synes Ari Behn har betydd ganske mye. Vi var faktisk i Nidarosdomen da Märtha og Ari giftet seg.

– Det er en sorgens dag i dag, men samtidig er det så flott å se hvordan folk har trykket ham til sitt bryst etterhvet som åra har gått. Han var liksom født litt for tidlig. Nå tror jeg samfunnet hadde vært mye rausere hvis det var nå de giftet seg, sier Nesheim.

Fotograf Morten Krogvold i Ari Behns bisettelse, fra Oslo Domkirke.

Hun beskriver Ari Behn som fargerik:

– Han så folk. Vi har selv opplevd at han kommer med positive kommentarer om flotte hatter vi hadde i bryllupet og at han husker oss. Det har også flere andre sagt i minneord; at han var den som så folk. Det er en god egenskap, sier Nesheim.

Begge mener det betyr enormt mye at familien og kongehuset har vært åpne om at Ari Behn begikk selvmord.

– Man blir nesten på gråten når man tenker på talen til Kongen. Den var så varm og raus i forhold til å snakke om det som vanligvis er tabu. Jeg tror det betyr enormt mye for oss som folk, sier Nesheim.

Giske nær venn og fadder for ett av barna

Ap-politiker Trond Giske var venn av Ari Behn, og fadder for hans datter Maud Angelica Behn.

– Denne dagen her skulle jeg veldig gjerne ha vært foruten, å ta avskjed med Ari så tidlig. Det er forferdelig, og selvfølgelig aller verst for hans tre barn som har mistet pappa og for familien. Det er rett og slett bare tragisk, sier Giske.

– alle vi som var så heldig å bli kjent med ham husker varmen og oppmerksomheten. Han var helt unik på å huske folk, og gjorde ingen forskjell på om folk hadde viktige posisjoner eller ikke. Han hadde alltid noe godt å si om folk. Kanskje kan vi lære litt av omsorgen og kjærlighente han viste, sier Giske.

Ap-politiker Trond Giske og kona Haddy Njie var nære venner av Ari Behn. Giske var blant annet fadder til ett av barna til Behn.

– De som møtte ham, glemte det aldri

I køen inn til Oslo domkirke stod også forfatter og litteraturanmelder Vidar Kvalshaug. Han tilhørte den indre krets av Ari Behn, og kan se tilbake på et langt vennskap.

Forfatter og litteraturanmelder Vidar Kvalshaug tilhørte den indre krets av Ari Behn, og kan se tilbake på et langt vennskap. Foto: NRK

– Vi er en gjeng som hadde faste middagsmøter med Ari. Vi var på Bølgen og Moi i flere år med jevne og ujevne mellomrom. Vi skal samles nå for å skrive et kort.

Ifølge Kvalshaug var Ari et «magnetfelt man ble dratt mot, enten du ville eller ikke».

– Kunstneren skal vi absolutt ikke glemme. Han skrev seks bøker. Tre av de er svært gode. De andre er det forskjellige meninger om.

Forfatteren husker godt selskaper hjemme hos Ari Behn, lanseringer og reiser, men spesielt godt første gang da Ari skjøt sin første hjort på jakt:

– Han tok av seg skoa for å gå bort på frostmarka. Vi sto bare og venta på at det skulle falle skudd. Jeg husker øynene hans da vi kom kjørende, og så ham stå der over sin første hjort. Han var så varsom rundt dette med jakt og dyr.

Ari Behns bisettelse, fra Oslo Domkirke. Jonas Gahr Støre og Moss-ordfører ordfører Hanne Tollerud forteller hvordan de vil minnes Ari.

Kvalshaug mener mange nordmenn hadde et forhold til Behn:

– De hadde sett noe av den varme gutten, mannen. De som har møtt ham, glemmer det aldri. De kan tidfeste når det skjedde og hva som ble sagt. De ble kanskje gjenkjent fra en situasjon for lenge siden. Han hadde denne evnen med å se folk må en måte som jeg ikke hadde opplevd før jeg traff ham, og som jeg heller ikke har opplevd med noen andre mennesker siden.