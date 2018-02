Full verdistrid om Høyrekvinnenes hovedkrav til eget parti

– Jeg håper folk i partiet lytter til kvinnene i disse spørsmålene. Det er oss det handler om.

Det sier leder for Høyres kvinneforum, Tina Bru, om kravene til moderpartiet (se faktaboks).

Hovedpunktene i Høyres kvinneforums uttalelse om bioteknologi Ekspandér faktaboks Høyres kvinneforum vil at moderpartiet: skal tillate assistert befruktning uansett sivil status, altså også for enslige.

skal tillate eggdonasjon.

skal myke opp grensen for hvor lenge man kan ha egg og embryoer på frys. De mener det er grunn til å utvide dagens grense på fem år.

går for å innføre fritt behandlingsvalg for par som har rett til prøverørsbehandling.

skal vedta at man alltid skal bruke den minst risikofylte behandlingsmetoden når det gjelder fosterdiagnostikk. Dagens tilbud om NIPT-test skal kunne tilbys kvinner også uten at det først gjennomføres såkalt KUB-test.

åpner for å tillate forskning og genmodifisering av overtallige befruktede egg og kjønnsceller gitt at de destrueres innen et visst antall dager.

åpner for mer forskning på genterapi for å gi et bedre beslutningsgrunnlag for fremtidige problemstillinger. Kilde: Høyres kvinneforum

Uttalelsen kommer imidlertid ikke til å skli gjennom landsmøtet uten sverdslag.

De to hovedforslagene har allerede fått flere Høyre-topper til å se blått.

Å tillate kunstig befruktning av enslige.

Å tillate eggdonasjon.

– Dreier seg om familien som institusjon

Stefan Heggelund i Høyre mener man må kunne kreve to foreldre dersom samfunnet skal legge til rette for en graviditet. Foto: David Vojislav Krekling / NRK

Stefan Heggelund er rykende uenig når det gjelder kunstig befruktning av enslige, selv om det er stikk i strid med innstillingen fra partiets programutvalg.

– Jeg er skuffet over den innstillingen. Når samfunnet legger til rette for at voksne skal få hjelp med å få barn, mener jeg barnet må ha mulighet til å ha to foreldre. Jeg er enig med Kristin Halvorsen og biotekrådets flertall som mener det skaper et mindre sårbart utgangspunkt for barnet. Det betyr ikke at enslige foreldre ikke er gode foreldre, sier Heggelund.

Han sier forslaget dreier seg om synet på familie.

– Det dreier seg om familien som institusjon. Den institusjonen har to foreldre. Dette er heller ikke en logisk konsekvens av at lesbiske par kan få assistert befruktning. Et slikt syn underminerer seieren om at homofile kan leve i parforhold og endelig kan inngå ekteskap. Nå har alle mulighet til å være i ekteskapsinstitusjonen, og den og kjernefamilien mener jeg det er verdt å ta vare på fra samfunnets side, sier Heggelund.

Bru forstår argumentasjonen, men mener argumentene for kunstig befruktning av enslige er sterkere enn motargumentene. Blant annet:

at det er synkende fødselstall i Norge og det er behov for at det fødes flere barn.

at ensomme kvinner som er villig til å gjennomgå en så omfattende prosess som det er å få assistert befruktning allerede har gitt en klar indikasjon på at de vil bli gode og dedikerte foreldre.

at kvinner som ikke har «funnet den rette» bør få hjelp når alderen begynner å gjøre det problematisk å få barn.

Hun frykter imidlertid at kvinneforumet kommer til å gå på en smell på det kommende landsmøtet.

– Det blir en hard kamp. Både fordi jeg tror at synet om at barn skal ha to foreldre står veldig sterkt i Høyre, og fordi diskusjonen om assistert befruktning for enslige er en ganske ny diskusjon i partiet, sier Bru.

Tror på seier på eggdonasjon

Leder for Høyres programutvalg, Jan Tore Sanner, ønsker ikke at Høyre skal åpne for eggdonasjon. Foto: ESKIL WIE FURUNES / NRK

Eggdonasjon tror Bru det blir flertall for. Det til tross for at partiets programkomité går mot eggdonasjon.

Dette sa Jan Tore Sanner da han la frem programkomiteens innstilling.

– Barn har rett til å kjenne sitt opphav. Med eggdonasjon vil du ha en genetisk mor, og en annen som føder deg.

Den argumentasjonen kjøper ikke Bru.

– Det underminerer egentlig alle de ulike familiekonstruksjonene vi har i dag. Dette handler om å likebehandle par uavhengig av om det er kvinnen eller mannen som er grunnen til at man ikke klarer å få barn. Det er på tide å åpne for dette nå.

Det tror hun også et flertall på landsmøtet vil innse.

– Denne debatten har levd lenge i Høyre og jeg tror stemningen går mot å tillate eggdonasjon, sier Bru.