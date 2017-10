Full uenighet om brystkreftscreening

Mandag la Kreftregisteret frem en rapport som tar for seg det norske mammografiprogrammet fra oppstarten i 1996 frem til i dag.

Hovedkonklusjonen er at programmet har redusert dødeligheten for brystkreft for dem som møter til screening med 40 prosent.

– Da vi startet screeningprogrammet døde over 800 kvinner hvert år av brystkreft. Nå er vi nede i under 600. Vi redder godt over 100 liv i året, det tror jeg at jeg har belegg for å si, sier Solveig Hofvind, seksjonsleder for Mammografiprogrammet i Kreftregisteret.

– Noen vil nok dø av det

Totalt har 18.640 kvinner fått avdekket brystkreft gjennom programmet, fastslår rapporten. Men forsker Per-Henrik Zahl ved Folkehelseinstituttet (FHI) er uenig i tallene. Han mener Kreftregisteret «overdriver og dermed feilinformerer kvinner».

OVER HALVPARTEN BURDE IKKE VÆRT BEHANDLET: FHI-forsker Per-Henrik Zahl mener Kreftregisteret også må komme med tall på hvor mange som er overdiagnostiserte. Foto: FHI

– Når man sier at 18.000 kvinner er blitt diagnostisert gjennom mammografiprogrammet, burde man også komme med et tall på hvor mange som er overdiagnostisert, sier Zahl, som tror at over halvparten av de 18.000 aldri burde vært behandlet for brystkreft.

– Faren er at man behandler et stort antall friske kvinner helt unødvendig med cellegift, strålebehandling og antiøstrogener i fem år. Noen av disse friske kvinnene vil nok dø av det, sier forskeren.

Forsvarer programmet

Solveig Hofvind sier Zahl ikke har bevis for å si at over halvparten av kvinnene er overdiagnostiserte. Hun understreker at mammografiprogrammet er en livredder, tross faren for overbehandling.

IKKE GRUNNLAG: Seksjonsleder for Mammografiprogrammet i Kreftregisteret Solveig Hofvind mener Zahl ikke har bevis for uttalelsene sine. Foto: George Eustice / NRK

– Det er fare for overbehandling i all type diagnostikk, men innenfor brystkreft vet vi at svulster kan ligge rolig lenge og så plutselig våkne opp. Derfor tilbys alle kvinner som har kreftceller i svulsten behandling, sier hun.

Seksjonslederen forteller at de nå satser stort på pasientbehandling.

– Alle de 18.000 kvinnene hadde kreftsvulster i varierende grad. Noen kan ha fått tøffere behandling enn de trengte. Hvor mange er umulig å si fordi kunnskapen på feltet ikke rår lenger, men vi jobber nå for å gi flest mulig skreddersydd pasientbehandling, sier hun.

Fakta om mammografi Ekspandér faktaboks Mammografiscreening er et tilbud til alle kvinner mellom 50 og 69 år.

Hensikten med screening er å oppdage brystkreft så tidlig at svulsten er liten og ikke har spredd seg til andre organer.

Målet med Mammografiprogrammet er å redusere dødeligheten av brystkreft med 30 % blant dem som inviteres.

Bedre diagnostisering og behandling har ført til at dødeligheten av brystkreft blant alle kvinner i Norge (uansett alder og kjennskap til mammografihistorikk) har sunket med om lag 25 % i perioden fra 1980 til 2008. Kilde: Kreftregisteret

– Kvinnene må få objektiv informasjon

– Overdiagnostikk per definisjon redder ingen liv, svarer Per-Henrik Zahl.

– Overdiagnostikk er diagnostikk av en liten svulst som aldri ville blitt til sykdom i pasientens levetid, så det er utelukkende skadelig for kvinner. Når man innkaller kvinner til en såpass kontroversiell diagnostisk prosedyre, bør man informere om fordelene og ulempene på en objektiv måte, ikke en subjektiv måte til fordel for mammografiscreening.

Hofvind mener Zahl ikke er oppdatert.

– Er det noe vi er knallgode på, så er det informasjon til kvinner gjennom nett og brosjyrene våre, i tillegg til god informasjon når de kommer til oss. Norge er det landet i verden som har mest omfattende informasjon til kvinner på dette området. Vi kan bli bedre på mye, men ikke ta oss på det vi er gode på, sier hun.

Zahl mener Kreftregisteret fremstiller programmet som en større suksess enn det faktisk er for å holde oppmøteprosenten oppe.

– Hvis kvinner slutter å møte til mammografiscreening, vil det være en fallitterklæring for screeningsprogrammet, sier han.