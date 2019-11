Viss Ap-leiar Jonas Gahr Støre får makta, lovar han at det er slutt på «ostehøvelkutt» i offentleg sektor. Han meiner kutta vi har sett under dagens regjering har gått ut over dei tenestene dei offentlege skal yte.

– Dette er eit uttrykk for at ein ikkje prioriterer. Det blir kutta like mykje i kriminalomsorgen, sjukehusa og politiet. Det er ein feig strategi fordi det sender ikkje signal om kva som er viktig og kva som er mindre viktig, sa han i Politisk kvarter fredag..

Men det betyr ikkje at Arbeidarpartiet vil stoppe effektiviseringa av offentleg sektor om dei kjem i regjering.

- Vi skal framleis effektivisere, men på ein annan måte. Vi skal gjere dette ved å prioritere og saman med dei tilsette i offentleg sektor finne nye måtar å løyse oppgåvene på. Men vi kjem ikkje til å bruke denne metoden som seier at alle skal ha dei same flate kutta.

Siv Jensen svarer kontant at det har ikkje Støre råd til.

Støre kom med utspelet sitt om «østehøvelkutt» på LO Stats Kartellkonferanse på Gol onsdag. Det Støre siktar til er altså regjeringas avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform, også kalla ABE-reforma.

Reforma går ut på at det kvart år skal kuttast 0,5 prosent i driftsbudsjetta til offentleg sektor.

Fakta om ABE-reformen Ekspandér faktaboks * Regjeringens Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (ABE) ble innført i statsbudsjettet for 2015. * Statlige virksomheter får et kutt i driftsbudsjettene på 0,5 prosent. I 2016, 2017 og 2018 justerte imidlertid stortingsflertallet opp kuttet til mellom 0,6 og 0,8 prosent. * Hensikten er å øke regjeringens handlingsrom til å gjennomføre nye, politiske prioriteringer i statsbudsjettet. * Innsparinger som følge av reformen: 2015 – 1,7 milliarder kroner 2016 – 2,1 milliarder kroner 2017 – 2,5 milliarder kroner 2018 – 2,3 milliarder kroner Forventet innsparing i 2019 er 1,7 milliarder kroner. (Kilde: Finansdepartementet)

