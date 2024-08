Full sprekk i utvalg som skulle få private ut av velferden

Avkommersialiseringsutvalget fikk en tøff start fra det ble nedsatt som et krav fra SV i budsjettforhandlingene høsten 2021.

Utvalget skal se på hvordan man kan kvitte seg med private aktører i den offentlige velferden.

Den første utvalgslederen gikk av etter en opprivende konflikt med flere utvalgsmedlemmer.

En opphetet telefonsamtale mellom en ekspedisjonssjef og et utvalgsmedlem lekket ut i pressen.

Når utvalget torsdag legger frem sin rapport, tar medlemmene som representerer NHO og de private barnehagene dissens på hele rapporten, etter det NRK erfarer.

– Et angrep på alminnelig næringsliv

At NHO har vært kritisk til utvalget, er ingen overraskelse.

Under Arendalsuka publiserte NHO et notat der det står at «NHO har vært sterkt imot nedsettelse av et slikt utvalg, som må anses som et angrep både på alminnelig næringsliv og

det velferdssamfunnet vi over tid har bygd opp.»

UENIG: Nils-Ola Widme i NHO Geneo er ett av utvalgsmedlemmene som etter det NRK erfarer tar dissens på hele sluttrapporten. Foto: Ilja C. Hendel / Ilja C. Hendel

Utvalgsmedlemmene Nils-Ola Widme fra NHO og Ragnhild Finden som representerer de private barnehagene ønsker ikke å kommentere saken.

Heller ikke utvalgsleder Jan-Erik Støstad ønsker si stort.

– Jeg har ikke noen kommentar til dette nå.

– Det at det ikke er et samlet utvalg som står bak dette, hvordan påvirker det legitimiteten til konklusjonene dere kommer til?

– For meg blir det feil å kommentere på den type spørsmål og andre spørsmål før utvalgets rapport blir lagt frem på torsdag.

– Hvordan har dere håndtert dette?

– Jeg har ingen kommentar til det heller. Jeg skal redegjøre for rapporten på torsdag.

Dette er avkommersialiseringsutvalget Utvalget ble opprettet etter krav fra SV i budsjettforliket høsten 2021, mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV. Det er underlagt Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet. Medlemmene av utvalget er: Jan-Erik Støstad, utvalgsleder. Utdannet samfunnsøkonom. Tidligere statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet og generalsekretær i SAMAK. Eli Blakstad, direktør for helse, sosial, barnehage, opplæring, barnevern og familie, Statsforvalteren i Innlandet. Gøril Bjerkan, økonom og jurist (PhD), rådgiver samfunnspolitisk avdeling i LO. Hogne Eidissen, kommunedirektør i Senja kommune. Ingunn Tollisen Ellingsen, professor ved det samfunnsvitenskapelige fakultet i Stavanger, leder av nettverk for velferdsforskning. Ragnhild Finden, styreleder og eier av Kausvol gårdsbarnehage AS og tidligere nestleder i Private barnehagers Landsforbund. Linn Herning, daglig leder i alliansen For velferdsstaten. Benjamin Endre Larsen, HR-direktør ved Diakonhjemmet Omsorg AS. Marie Nygren, jurist og spesialrådgiver i Oslo kommune i Byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester. Karl Henrik Sivesind, Dr.polit. i sosiologi, forsker 1 ved Institutt for samfunnsforskning. Marta Szebehely, professor emeritus i sosialt arbeid, Stockholms universitet. Arve Varden, administrerende direktør i Helse Førde, tidligere kommunedirektør i Høyanger. Nils-Ola Widme, jurist, næringspolitisk direktør i NHO. (Kilde: Avkommersialiseringsutvalget)

Skal se på «utfasing av kommersiell drift»

Utvalgets mandat har vært å se på hvordan private aktører kan fases ut i ulike velferdstjenester som barnevern, skoler, spesialisthelsetjenesten og eldreomsorgen.

Utvalget skal utrede hvordan private aktører kan utfases innenfor tre alternativer, som spenner fra å ta tjenestene tilbake i offentlig regi, åpne for ideelle aktører, eller sterkt regulere kommersielle aktører.

Men senest i mai i år lanserte helseminister Jan Christian Vestre et ventetidsløft for å få ned ventetidene i helsetjenesten, der det åpnes for økt kjøp av helsetjenester fra private.

– Private aktører, både ideelle og kommersielle, kan også bidra til å redusere ventetidene. Vi opererer ikke med ideologiske skylapper. Alle som kan bidra til det, er velkommen, sa Vestre til NRK da ventetidsløftet ble lagt frem.

GJENNOMSLAG: Daværende SV-leder Audun Lysbakken fikk gjennomslag for å nedsette avkommersialiseringsutvalget i budsjettforliket høsten 2021. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Ble nedsatt etter krav fra SV

Utvalget ble nedsatt etter krav fra SV i budsjettforliket med regjeringspartiene høsten 2021.

Utvalget er bredt sammensatt, med utvalgsmedlemmer som har helt ulike syn på hvilken rolle kommersielle aktører bør spille i velferden.